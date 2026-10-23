Carrick nên mạnh tay với Bruno Fernandes

Bruno Fernandes bị Carrick thay ra ở phút 67 trong trận MU thua Como 1-4 tại Champions League.

HLV Carrick từng giúp Bruno Fernandes trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Nhưng chỉ vài tháng sau khi MU giành vị trí thứ ba Premier League, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha lại khiến HLV của mình rơi vào tình thế khó xử.

Trong trận thua Como 1-4 tại Champions League hôm 21/10, Carrick rút Bruno khỏi sân ở phút 67, khi MU bị dẫn 0-3. Sau trận, đội trưởng MU công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức pressing của ban huấn luyện, cho rằng đội bóng chơi quá thận trọng và để đối thủ có nhiều thời gian xử lý bóng.

Carrick đáp lại rằng MU đã thử pressing một kèm một trong hiệp hai nhưng vẫn thủng lưới. Ông nhấn mạnh dù sử dụng chiến thuật nào, đội bóng cũng khó giành chiến thắng nếu cầu thủ không tích cực di chuyển và hỗ trợ phòng ngự.

Bruno không còn bất khả xâm phạm

Theo Opta, Bruno đá chính cả 7 trận Premier League mùa này, thi đấu 630 phút, ghi 3 bàn và kiến tạo một lần. Tuy nhiên, cả bốn lần góp dấu giày vào bàn thắng đều xuất hiện trong trận thắng Ipswich Town 5-2 hôm 30/8. Suốt năm vòng tiếp theo, tiền vệ 32 tuổi không ghi bàn hay kiến tạo.

Phong độ ấy trái ngược với mùa trước, khi Bruno ghi 9 bàn và có 21 pha kiến tạo tại Premier League, phá kỷ lục 20 kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh còn tạo ra 136 cơ hội, nhiều nhất trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Bruno ghi 3 bàn và kiến tạo một lần sau 7 vòng Premier League, nhưng tất cả đều đến trong trận thắng Ipswich Town 5-2.

Carrick góp phần quan trọng vào thành công ấy khi đưa Bruno trở lại vị trí hộ công sau khi thay Ruben Amorim. Tuy nhiên, mùa này, HLV người Anh nhiều lần điều chỉnh vai trò của đội trưởng, thậm chí sử dụng anh như một tiền đạo ảo trước Como.

Khi tuyến giữa không kiểm soát được bóng, Bruno thường xuyên phải lùi sâu, khiến MU thiếu người trong vùng cấm. Dù vậy, cách bố trí chiến thuật không thể giải thích toàn bộ sự sa sút. Bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng xử lý thiếu chính xác và chưa duy trì được ảnh hưởng như mùa trước.

Bình luận trên CBS Sports, Jamie Carragher chỉ trích Bruno vì công khai chất vấn Carrick. Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng chính HLV người Anh giúp Bruno hồi sinh, nên việc đội trưởng đổ trách nhiệm lên ban huấn luyện sau một trận đấu thất vọng là không phù hợp.

Carragher còn chỉ ra vấn đề trong cách pressing của Bruno. Theo ông, tiền vệ MU thường xuyên chạy theo bóng mà không giữ vị trí, khiến đồng đội khó duy trì cự ly đội hình. Carragher cho rằng một cầu thủ đeo băng đội trưởng cần nhìn lại màn trình diễn của mình trước khi chỉ trích HLV.

Wayne Rooney cũng không hài lòng với phản ứng của các cầu thủ MU. Theo Reuters, cựu tiền đạo người Anh chỉ trích việc một số cầu thủ có xu hướng đổ lỗi cho người khác thay vì nhận trách nhiệm, đồng thời cảnh báo những phát biểu công khai có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong phòng thay đồ.

Cựu tiền đạo Vila, Gabriel Agbonlahor thậm chí đề nghị Carrick để Bruno dự bị trước Bournemouth. Tuy nhiên, HLV kỳ cựu Neil Warnock có quan điểm khác. Ông khuyên Carrick trực tiếp trao đổi với Bruno, giải quyết bất đồng và tiếp tục sử dụng đội trưởng trong trận đấu tới.

Loại Bruno, Carrick lấy ai thay thế?

Nếu để Bruno dự bị, Carrick có thể sử dụng Mason Mount ở vị trí hộ công hoặc đẩy Youri Tielemans lên chơi cao hơn. Một phương án khác là trao cơ hội cho Joshua Zirkzee, tiền đạo ghi bàn danh dự sau khi vào thay Bruno trước Como.

Những thay đổi có thể giúp MU sắp xếp lại hàng công, nhưng cũng khiến đội bóng mất đi nguồn sáng tạo quan trọng. Theo StatMuse, dù không ghi bàn hay kiến tạo trong năm vòng gần nhất, Bruno vẫn thực hiện 15 đường chuyền tạo cơ hội sau 7 trận Premier League.

Con số cho thấy khả năng tổ chức tấn công của Bruno chưa biến mất. Vấn đề là anh chưa duy trì được hiệu quả như mùa trước, trong khi những hạn chế về di chuyển và phòng ngự ngày càng bị khai thác.

Jamie Carragher chỉ trích cách pressing của Bruno, trong khi Wayne Rooney không hài lòng với những phát biểu công khai của các cầu thủ MU.

Phân tích trên Sky Sports, các chuyên gia chỉ ra Como thực hiện gần 600 đường chuyền trước MU, nhiều nhất trong số những đối thủ của đội bóng Anh mùa này. Tuy nhiên, Como chỉ có 5 lần đoạt bóng ở 1/3 cuối sân đối phương, so với 4 lần của MU.

Sự khác biệt nằm ở cách hai đội giữ cự ly và hỗ trợ nhau. Trong tình huống Como nâng tỷ số lên 2-0, MU để lộ khoảng trống lớn giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Các cầu thủ phía trên không lùi về đủ nhanh, khiến tuyến dưới phải đối mặt tình huống ba đánh ba.

Sky Sports nhận định MU thiếu cả khả năng tổ chức pressing lẫn cường độ di chuyển cần thiết. Vì vậy, những lời phàn nàn của Bruno về chiến thuật có cơ sở nhất định, nhưng bản thân anh cũng phải chịu trách nhiệm khi đội bóng không thực hiện tốt yêu cầu phòng ngự.

Loại Bruno chưa chắc giúp MU chơi tốt hơn. Nếu những người thay thế không cải thiện khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự, Carrick chỉ thay đổi nhân sự mà chưa giải quyết được vấn đề.

Ngược lại, việc tiếp tục trao suất đá chính cho Bruno bất chấp phong độ cũng khiến Carrick chịu thêm sức ép. MU hiện đứng thứ 13 Premier League với 7 điểm sau 7 vòng và trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Trận tiếp Bournemouth ngày 25/10 có ý nghĩa quan trọng với tương lai Carrick. Ông cần chiến thắng để giảm sức ép, nhưng cũng phải cho thấy khả năng kiểm soát đội hình sau những bất đồng vừa qua.

Cho Bruno dự bị không nhất thiết là hình phạt. Carrick có quyền thay đổi nhân sự nếu đội trưởng không đạt phong độ hoặc không phù hợp với chiến thuật. Tuy nhiên, quyết định ấy phải dựa trên yêu cầu chuyên môn, thay vì phản ứng với những phát biểu trên truyền thông.

Carrick không cần loại Bruno chỉ để chứng minh quyền lực. Nhưng nếu đội trưởng tiếp tục thi đấu dưới sức, ông phải đủ quyết đoán để thay đổi. Giữ một cầu thủ trên sân chỉ vì danh tiếng cũng là quyết định mà HLV phải chịu trách nhiệm.