Carrick: 'Không thể chấp nhận nổi'

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

Dù chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, "Quỷ đỏ" nhanh chóng đánh mất thế trận sau bàn thua ở đầu hiệp hai, trước khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ gián tiếp và quả phạt đền của Cole Palmer dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng.

Chia sẻ trên chương trình Match of the Day, Carrick đặc biệt gay gắt về bàn mở tỷ số của Morgan Rogers ở phút 50: "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một và lẽ ra phải vươn lên dẫn trước. Thế nhưng trận đấu đã tuột khỏi tầm kiểm soát bởi một bàn thua thực sự tồi tệ. Nhìn từ góc độ của chúng tôi, đó là pha phòng ngự không thể chấp nhận nổi và nó khiến toàn đội không bao giờ tìm lại được thế trận ban đầu".

Carrick cho rằng các cầu thủ MU mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Reuters.

Tình thế của đội khách càng trở nên tuyệt vọng ở phút 63 khi trung vệ Martinez nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì một pha phạm lỗi không cần thiết. Đánh giá về tình huống này, nhà cầm quân 45 tuổi thừa nhận: "Đó là khoảnh khắc thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, một bước ngoặt quá rõ ràng".

Dù rơi vào cảnh thiếu người, "Quỷ đỏ" sau đó vẫn chơi kiên cường và có tình huống Bryan Mbeumo dứt điểm trúng xà ngang. Nhắc lại tình huống đen đủi của cậu học trò, Carrick ngậm ngùi: "Pha bóng của Bryan đã tóm gọn toàn bộ sự nghiệt ngã của buổi tối hôm nay. Đó là một cú sút xuất sắc và lẽ ra chúng tôi đã có thể trở lại trận đấu, nhưng may mắn đã không đứng về phía chúng tôi".

Thất bại cay đắng tại Stamford Bridge đẩy MU lún sâu vào khủng hoảng. "Quỷ đỏ" tạm thời tụt xuống thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League.