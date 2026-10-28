Carrick họp toàn MU, quyết định về Bruno Fernandes trận gặp Chelsea

Tờ The Athletic cho hay, thuyền trưởng Michael Carrick đã tổ chức họp toàn đội MU tại trung tâm huấn luyện Carrington, trong nỗ lực xóa bỏ những bất đồng, căng thẳng để cùng nhau hướng đến mục tiêu chung giành chiến thắng các trận đấu.

Tình hình được cho là tích cực, các cầu thủ MU thấy cần phải chịu một phần trách nhiệm cho kết quả tệ hại của họ và cần phải làm tốt hơn.

Carrick và Bruno Fernandes được cho quyết định dẹp những mâu thuẫn để cùng nhau đưa MU vượt khó khăn. Ảnh; X Fabrizio Romano

Nhưng nguồn trên cũng lưu ý rằng, đó mới chỉ là những ‘hứa hẹn’, còn thực tế phải chờ câu trả lời ở màn trình diễn của dàn sao MU trong cuộc đấu với Chelsea tới đây.

Sky Sports cung cấp thêm, Carrick đã có cuộc gặp riêng với đội trưởng Bruno Fernandes và giữa 2 người đã có những đối thoại thẳng thắn. Đôi bên quyết định dẹp những hiềm khích, cùng nhau xoay chuyển tình thế của MU.

Cụ thể hơn cho cam kết của họ là Carrick đưa Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát MU đấu Chelsea, sau khi loại tiền vệ người Bồ ở trận gặp Bournemouth, như một cách trừng phạt cho việc công khai chỉ trích chiến thuật của ông.

MU có khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm qua, khi đang đứng thứ 16 Ngoại hạng Anh, với chỉ 7 điểm sau 8 trận. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng của Carrick mới chỉ có 2 lần thắng sau 12 trận đã chơi và đã 8 trận liên tiếp họ chỉ có hòa và thua.

Bởi kết quả tệ hại, lãnh đạo MU đã họp khẩn, tính sa thải Carrick sau trận MU thua bạc nhược 0-3 Bournemouth cuối tuần qua, nhưng hiện tạm hoãn việc này, do còn bất đồng về chọn ứng viên thay thế, cũng như phải tốn khoản tiền bồi thường lớn cho cựu danh thủ, nếu đưa ra quyết định khó khăn trên.

Trước mắt, Carrick được cho cơ hội xoay chuyển tình thế ở trận MU đấu Chelsea trên sân Stamford Bridge, và có thể thêm ở cả trận gặp AS Roma (Cúp C1) cũng như tiếp đón Aston Villa (Ngoại hạng Anh). Nhưng người ta tin rằng, việc Carrick mất việc là khó tránh khỏi.