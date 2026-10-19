Carrick gây tranh luận với phát biểu sau trận hòa Leeds

Carrick vẫn lạc quan về tương lai MU dù đội bóng trải qua sáu trận liên tiếp không thắng.

Sau trận hòa Leeds United 1-1 tối 18/10, HLV Michael Carrick tiếp tục bảo vệ các học trò. Nhà cầm quân người Anh cho rằng MU đang có những chuyển biến tích cực, bất chấp chuỗi kết quả thất vọng từ đầu mùa.

"Tôi có cảm giác hôm nay giống như một khởi đầu mới. Các cầu thủ thực sự khao khát thi đấu tốt và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nhìn thấy mục tiêu rõ ràng trong cách toàn đội chuẩn bị và thể hiện trên sân", Carrick chia sẻ.

Phát biểu của Carrick gây chú ý khi MU đang trải qua giai đoạn khởi đầu tệ nhất tại Premier League kể từ năm 1986. Sau bảy vòng, đội chủ sân Old Trafford mới giành 7 điểm, đứng thứ 13 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.

Trước Leeds, MU có bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo trong hiệp một nhưng không thể bảo vệ lợi thế. Dominic Calvert-Lewin gỡ hòa cho đội chủ nhà sau giờ nghỉ, khiến thầy trò Carrick tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số sáu.

Dù điều chỉnh hàng tiền vệ, Carrick vẫn chưa thể giúp MU cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công. Đội bóng thường xuyên gặp khó khăn khi đối phương gây sức ép, trong khi những cơ hội tạo ra chưa đủ để mang về chiến thắng.

Tuy nhiên, Carrick không cho rằng tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Tôi không nghi ngờ khả năng đội bóng sẽ có chuỗi kết quả tốt. Tôi biết mình đang có những gì trong phòng thay đồ và cần phải làm gì. Nếu tiếp tục đi đúng hướng, tôi tin MU sẽ có mùa giải tốt", ông khẳng định.

Sự lạc quan của Carrick chưa được phản ánh qua kết quả thi đấu. MU chỉ thắng một trận sau bảy vòng, còn khoảng cách với nhóm xuống hạng đang đáng lo hơn vị trí của họ trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.