Carrick được kêu gọi loại Bruno Fernandes khỏi trận MU đấu Leeds

MU đang ảm đạm, rất cần một chiến thắng để thay đổi không khí, cũng là giảm áp lực trên ‘ghế nóng’ cho Michael Carrick, sau chuỗi trận bết bát của đội từ đầu mùa.

Theo cựu danh thủ Paul Parker, người từng có 5 năm khoác áo MU (1991-1996), để làm mới đội thì điều đầu tiên Carrick nên mạnh tay đẩy đội trưởng Bruno Fernandes lên ghế dự bị.

Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng anh sa sút đến khó nhận ra ở chiến dịch năm nay và ngôi sao người Bồ chính là một trong những vấn đề với Carrick.

Bruno Fernandes không mang đến sự tích cực cho MU mỗi khi đội chơi dưới sức. Anh thường nhăn nhó, thất vọng và trách móc đồng đội. Ảnh; ESPN UK

“MU đang thiếu một thủ lĩnh thực thụ. Bruno Fernandes không làm đủ tốt và đang có một mùa giải tệ hại”, Parker nói với tờ Metro.

Cựu hậu vệ nêu thêm: “Bruno Fernandes mất hút vào những thời điểm MU cần nhất và họ đang phải trả giá vì điều đó.

Cậu ấy dễ nổi nóng và khi mọi sự không như ý ở trên sân, hay trút giận lên đồng đội, trong khi vào lúc này MU cần nhất là sự gắn kết, đồng lòng. Nếu là tôi, tôi sẽ loại Bruno Fernandes và chọn những cầu thủ khí thế nhất tung vào sân”.

Paul Parker cũng chỉ ra nguyên nhân thực sự khiến MU chật vật như hiện tại: thua 4/9 trận mọi đấu trường từ đầu mùa, xếp thứ 13 Ngoại hạng Anh với chỉ 6 điểm sau 6 trận.

“Vấn đề thực sự không nằm ở Carrick mà là bộ máy thượng tầng của MU. Không thể hễ có chuyện là đổ lỗi lên đầu HLV mãi được.

Tôi nói thể không phải vì bênh vực Carrick, mà tôi sẽ ủng hộ bất kỳ ai khi ngồi vào chiếc ‘ghế nóng’ của MU lúc này. Bởi vì trong bối cảnh như hiện tại thì ai nắm đội cũng chả có cơ hội thành công nào.

Thượng tầng CLB chẳng có chút tham vọng nào trong việc tranh đua chức vô địch Ngoại hạng Anh, làm sao một tên tuổi như MU lại có thể như vậy được?”.