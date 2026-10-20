Carrick đang đếm ngược ngày rời MU?

Michael Carrick từng được kỳ vọng giúp Manchester United ổn định trở lại. Ông hiểu CLB, có mối quan hệ tốt với cầu thủ và từng đưa đội bóng về đích thứ ba tại Premier League mùa trước. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn từ đầu mùa 2026/27 đang khiến niềm tin dành cho chiến lược gia người Anh giảm sút.

Trận hòa Leeds tối 18/10 kéo dài chuỗi không thắng của MU lên sáu trận trên mọi đấu trường. Đội bóng chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng đầu Premier League, đánh dấu khởi đầu tệ nhất trong khoảng 40 năm. Những vấn đề về chiến thuật, nhân sự và khả năng kiểm soát trận đấu vẫn chưa được giải quyết.

Carrick còn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, nhưng không thể tiếp tục dựa vào thành tích mùa trước. Khi MU liên tục mất điểm, tương lai của ông phụ thuộc ngày càng nhiều vào kết quả những trận sắp tới.

Carrick không còn nhiều thời gian

Trước trận Leeds, nhà báo David Ornstein của The Athletic cho biết ban lãnh đạo MU vẫn muốn Carrick thành công và chưa có kế hoạch thay HLV ngay lập tức. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn ấy khó kéo dài nếu đội bóng tiếp tục gây thất vọng.

Nhà báo Nicolo Schira cũng đưa tin ba trận gặp Leeds, Como và Bournemouth có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai Carrick. MU chưa xác nhận thời hạn này, nhưng lịch thi đấu dày đặc khiến HLV người Anh không có nhiều cơ hội sửa sai.

Trận đầu tiên đã kết thúc mà không có chiến thắng. MU dẫn Leeds nhờ bàn thắng của Bryan Mbeumo ở phút 35, nhưng để Dominic Calvert-Lewin gỡ hòa đầu hiệp hai. Đội khách sau đó còn phải chống đỡ những đợt tấn công của đối phương để giữ lại một điểm.

Điều đáng ngại không chỉ nằm ở kết quả. Carrick bố trí hệ thống ba trung vệ nhằm hạn chế sức tấn công của Leeds, nhưng MU vẫn gặp khó ở khu vực giữa sân. Khi không thể giữ bóng, hàng thủ liên tục phải đối mặt với những pha tấn công trực diện.

Bruno Fernandes được đẩy lên cao nhưng chưa tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng. Những thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ cũng không giúp MU cải thiện đáng kể thế trận. Việc Lisandro Martinez phải rời sân càng khiến hệ thống phòng ngự thiếu ổn định.

Michael Carrick chịu sức ép lớn sau chuỗi 6 trận không thắng của MU.

Khó khăn về nhân sự có thể ảnh hưởng đến bất kỳ HLV nào. Tuy nhiên, những hạn chế của MU đã xuất hiện từ đầu mùa. Đội bóng thường chơi tốt trong một khoảng thời gian, nhưng dễ đánh mất thế trận khi đối thủ tăng sức ép. Ngay cả khi ghi bàn trước, họ cũng không tạo được cảm giác chắc chắn.

Carrick từng được đánh giá cao nhờ khả năng quản lý cầu thủ và cải thiện tinh thần toàn đội. Song, những ưu điểm ấy không đủ bù đắp cho kết quả yếu kém. Sau nhiều trận đấu, MU vẫn thiếu một cách chơi ổn định, trong khi những điều chỉnh chiến thuật chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hai trận gặp Como tại Champions League và Bournemouth ở Premier League vì thế mang ý nghĩa quan trọng. Carrick không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải cho thấy MU có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nếu tiếp tục mất điểm, ban lãnh đạo sẽ phải cân nhắc khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Sa thải Carrick có giải quyết được vấn đề?

Tương lai Carrick càng trở nên khó đoán khi nội bộ MU xuất hiện những bất đồng công khai.

Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid, Lisandro Martinez chỉ trích công tác chuyển nhượng và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Trung vệ Argentina cho rằng đội bóng chưa được bổ sung đủ chất lượng để cạnh tranh, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm không thể chỉ thuộc về HLV và cầu thủ.

Trận hòa Leeds 1-1 tiếp tục đặt dấu hỏi về năng lực cầm quân của Carrick

Carrick chọn cách xử lý mềm mỏng, tránh công khai đối đầu với Martinez. Tuy nhiên, phát biểu của trung vệ Argentina cho thấy những vấn đề tại MU không còn giới hạn trong phạm vi chuyên môn. Khi cầu thủ đặt câu hỏi về chính sách chuyển nhượng, áp lực cũng chuyển sang những người điều hành CLB.

Theo một số nguồn tin được Football365 và TEAMtalk dẫn lại, ban lãnh đạo MU tiếp tục ủng hộ Wilcox. Nếu quan điểm này không thay đổi, Carrick có thể là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi thành tích không đáp ứng kỳ vọng.

Tuy nhiên, sa thải Carrick chưa chắc giúp MU giải quyết những hạn chế hiện tại. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, CLB đã thay nhiều HLV, từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho đến Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag. Mỗi người đều được kỳ vọng đưa MU trở lại đỉnh cao, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi.

Vấn đề nằm ở cách MU xây dựng đội hình. CLB chi nhiều tiền trong hơn một thập niên nhưng thường thiếu sự cân đối giữa các tuyến. Những bản hợp đồng đắt giá không phải lúc nào cũng phù hợp với yêu cầu chiến thuật, khiến các đời HLV liên tục phải điều chỉnh.

Cựu HLV Harry Redknapp từng nhận xét việc thay người cầm quân không thể lập tức biến MU thành đối thủ cạnh tranh với Arsenal hay Man City. Theo ông, CLB cần giải quyết những sai lầm trong tuyển dụng nếu muốn cải thiện thành tích lâu dài.

Carrick vẫn còn cơ hội giữ ghế, nhưng ông cần nhanh chóng cải thiện kết quả.

Dù vậy, Carrick không thể lấy những hạn chế của ban lãnh đạo làm lý do biện minh cho kết quả. Nhiệm vụ của ông là phát huy tốt nhất lực lượng hiện có, tổ chức lối chơi phù hợp và giúp cầu thủ tiến bộ. Sau tám vòng Premier League, MU vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản ấy.

Một khó khăn khác là các đối thủ đã hiểu cách chơi của MU hơn so với mùa trước. Khi Carrick mới tiếp quản, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện mang lại hiệu ứng tích cực. Nhưng duy trì thành tích suốt mùa giải đòi hỏi HLV phải liên tục điều chỉnh, đặc biệt khi những phương án quen thuộc không còn phát huy hiệu quả.

Các tên tuổi như Julian Nagelsmann, Antonio Conte và Fabian Hurzeler đã xuất hiện trong những đồn đoán về người kế nhiệm. Dù MU chưa công bố kế hoạch tìm HLV mới, những thông tin ấy càng khiến Carrick chịu thêm sức ép.

Carrick vẫn còn cơ hội giữ ghế, nhưng ông cần nhanh chóng cải thiện kết quả. Hai trận gặp Como và Bournemouth có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai chiến lược gia người Anh.

Nếu MU tiếp tục sa sút, Carrick có nguy cơ trở thành HLV tiếp theo mất việc tại Old Trafford. Tuy nhiên, việc thay người cầm quân chỉ có ý nghĩa lâu dài khi ban lãnh đạo cũng nhìn nhận lại cách xây dựng đội bóng. Sau hơn một thập niên liên tục thay HLV, MU không thể tiếp tục giải quyết mọi cuộc khủng hoảng bằng cùng một phương án.