Carrick cúi đầu xin lỗi trước khán đài trống của MU

Hình ảnh gây chú ý của Carrick.

Hình ảnh nhà cầm quân người Anh đứng trước khán đài gần như trống rỗng khán giả trở thành khoảnh khắc ám ảnh, phản ánh sự phẫn nộ của người hâm mộ giữa lúc chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

MU trải qua một ngày thi đấu thảm họa tại sân Giuseppe Sinigaglia khi để Como vùi dập 4-1. Quá thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, nhiều cổ động viên đội khách quyết định rời sân từ trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thay vì tiếp tục chứng kiến những gì diễn ra trên sân.

Dù vậy, Carrick vẫn tiến thẳng đến khu vực khán đài dành cho người hâm mộ MU sau trận đấu. Nhà cầm quân 45 tuổi giơ hai tay như một lời xin lỗi, đồng thời vỗ tay cảm ơn những cổ động viên kiên nhẫn ở lại đến phút cuối.

Thất bại nặng nề ấy khiến tương lai của Carrick trở nên bất định. Ông được trao hợp đồng hai năm sau khi giúp "Quỷ đỏ" giành vé dự Champions League mùa trước, nhưng giờ đây phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn.

Không chỉ người hâm mộ phản ứng dữ dội, đội trưởng Bruno Fernandes còn công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật của ban huấn luyện. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng MU đôi khi cần chủ động pressing tầm cao, chấp nhận rủi ro để gây sức ép thay vì lùi sâu chờ đối thủ mắc sai lầm.

Carrick không né tránh trách nhiệm. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tập thể và màn trình diễn này. Trách nhiệm dừng lại ở tôi, và tôi chấp nhận điều đó", ông tuyên bố, đồng thời thừa nhận màn trình diễn trước Como là không thể chấp nhận được.