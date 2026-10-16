Carrick chưa bị sa thải, MU đã nhắm người kế nhiệm

Fabian Hürzeler được xem là một trong những ứng viên hàng đầu nếu MU quyết định chia tay Michael Carrick.

Tương lai Michael Carrick tại Manchester United tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau khởi đầu thất vọng của đội bóng mùa này. Ban lãnh đạo chưa có kế hoạch sa thải HLV người Anh ngay lập tức, nhưng phương án thay thế đã được tính tới.

Theo TEAMtalk, Giám đốc thể thao Jason Wilcox đánh giá rất cao Fabian Hürzeler, HLV trưởng Brighton. Nhà cầm quân 33 tuổi từng nằm trong danh sách được MU cân nhắc trước khi CLB quyết định trao công việc lâu dài cho Carrick và hiện vẫn thuộc nhóm ứng viên hàng đầu nếu Old Trafford thay đổi HLV.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ từ INEOS và một bộ phận phòng thay đồ, nhưng thành tích của MU không đủ thuyết phục. Đội bóng mới có 6 điểm sau 6 vòng Premier League, còn một số nguồn tin cho rằng vài trận tới có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của HLV 45 tuổi.

Hürzeler gây ấn tượng nhờ những gì làm được tại Brighton. Ông trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Premier League khi tiếp quản đội bóng năm 2024, sau đó giúp Brighton hai mùa liên tiếp đứng thứ 8. Mùa này, đội bóng của ông khởi đầu tốt, đứng thứ ba sau 6 vòng và từng đánh bại đương kim vô địch Arsenal 3-0.

Hürzeler gây ấn tượng tại Brighton và được Jason Wilcox đánh giá cao, nhưng MU vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai Carrick.

Hồ sơ của Hürzeler cũng khá phù hợp với định hướng MU theo đuổi dưới thời INEOS. Ông còn trẻ, chú trọng phát triển cầu thủ, đã có kinh nghiệm tại Premier League và xây dựng được một tập thể có cấu trúc rõ ràng dù nguồn lực không thuộc nhóm mạnh nhất giải.

Tuy nhiên, khả năng đưa Hürzeler về Old Trafford không đơn giản. Brighton vừa gia hạn hợp đồng với ông thêm ba năm trong mùa hè và không có ý định dễ dàng để HLV người Đức ra đi. Chelsea, Liverpool, AC Milan và Bayern cũng từng theo dõi Hürzeler.

Paul Scholes đánh giá Hürzeler là một HLV có chất lượng, nhưng đồng thời cảnh báo áp lực tại MU hoàn toàn khác Brighton. Theo cựu tiền vệ MU, Hürzeler có lợi thế ở chỗ đã xây dựng được một quá trình làm việc đủ dài tại Premier League, nhưng dẫn dắt Old Trafford luôn đi kèm sức ép lớn hơn nhiều.

Ngoài Hürzeler, Antonio Conte và Julian Nagelsmann cũng được nhắc tới. TEAMtalk cho biết nội bộ MU chưa hoàn toàn thống nhất về phương án kế nhiệm nếu Carrick bị sa thải, trong đó Wilcox nghiêng về Hürzeler còn Christopher Vivell được cho là đánh giá cao Nagelsmann.

MU vì thế chưa đi tới quyết định cuối cùng về chiếc ghế HLV. Carrick vẫn còn thời gian để cải thiện tình hình, nhưng việc Hürzeler liên tục xuất hiện trong danh sách ứng viên cho thấy ban lãnh đạo đã chuẩn bị phương án dự phòng.