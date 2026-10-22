Carrick chỉ trích cầu thủ MU lười chạy

Carrick thất vọng với màn trình diễn của MU. Ảnh: Reuters.

Trận thua Como đánh dấu một trong những cột mốc đáng quên nhất của MU tại đấu trường châu Âu. Theo Opta, đây là thất bại nặng nề nhất của đội bóng thành Manchester tại châu Âu kể từ trận thua Barcelona 0-4 vào tháng 11/1994.

Phát biểu sau trận, Carrick chỉ ra điều hạn chế của MU ở trận thua Como. “Thực tế trong hiệp hai, chúng tôi đã phần nào áp dụng cách pressing một kèm một, nhưng sau đó lại để thủng lưới từ tình huống ấy. Dù bạn sử dụng sơ đồ hay chiến thuật nào, nếu các cầu thủ không chịu chạy, không tích cực di chuyển lên phía trước và cũng không nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, bạn sẽ chẳng thể giành chiến thắng", Carrick nói.

Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes được cho là đã đặt dấu hỏi về phương án pressing một kèm một của Carrick. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đá trung phong ở đầu trận trước khi chuyển sang cánh, rồi bị thay ra ở phút 67. Carrick cũng không có động thái tương tác với Fernandes khi cầu thủ này trở lại băng ghế dự bị.

MU thua đậm trên sân Como. Ảnh: Reuters.

Theo cựu tiền vệ người Anh, các cầu thủ có thể trải qua những ngày thi đấu dưới sức, nhưng cách MU thể hiện trong thất bại vừa qua là điều không thể chấp nhận.

MU đã trải qua 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, chuỗi trận tệ nhất kể từ tháng 12/2015. Sau 11 trận mùa này, MU mới giành được hai chiến thắng. Khi đội bóng không phải thi đấu giữa tuần tới, khả năng tương lai của Carrick sẽ được ban lãnh đạo MU xem xét.

Trước cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 25/10, MU cần nhanh chóng cải thiện tinh thần và lối chơi nếu không muốn áp lực tiếp tục đè nặng lên chiếc ghế của Carrick.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.