Carrick cầu cứu hai huyền thoại MU giữa khủng hoảng

Ghế HLV của Carrick đang lung lay dữ dội. Ảnh: Reuters.

Michael Carrick chịu sức ép lớn tại Manchester United sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Trước trận gặp Bournemouth ngày 25/10, nhà cầm quân người Anh tiết lộ vẫn duy trì liên lạc với hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử CLB là Sir Alex Ferguson và Ole Gunnar Solskjaer.

“Tôi nói chuyện với cả hai người khá thường xuyên. Tôi thân thiết với họ và chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện. Vì vậy, tuần này cũng không có gì khác biệt”, Carrick chia sẻ trong buổi họp báo hôm 24/10.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh MU chưa thắng trận nào suốt bảy lần ra sân gần nhất. Đội bóng chỉ giành hai chiến thắng sau 11 trận từ đầu mùa. Trận đấu với Bournemouth vì thế mang ý nghĩa quan trọng với Carrick, người đang phải chiến đấu để giữ vị trí HLV trưởng.

Sir Alex từng dẫn dắt Carrick trong bảy năm tại Old Trafford. Cựu HLV huyền thoại cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận MU hòa Leeds United 1-1 tuần trước.

Trong khi đó, Solskjaer từng giữ Carrick ở lại ban huấn luyện đội một trong gần ba năm. Sau khi chiến lược gia người Na Uy rời ghế vào tháng 11/2021, Carrick được giao nhiệm vụ HLV tạm quyền. Hai người hiện vẫn giữ quan hệ thân thiết, dù từng cạnh tranh vị trí thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1.

MU đối mặt đối thủ khó chịu ở vòng đấu này. Bournemouth bất bại trong sáu lần chạm trán gần nhất với đội chủ sân Old Trafford. Đáng chú ý, họ từng thắng 3-0 và hòa 4-4 trong ba trận gần nhất tại đây.

Trong bối cảnh phong độ sa sút, Carrick không chỉ cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực. Ông còn phải chứng minh MU đủ khả năng vực dậy sau chuỗi trận thất vọng. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, tương lai của chiến lược gia này sẽ càng trở nên bất định.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.