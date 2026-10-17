Carragher: MU đang ảo tưởng về sức mạnh của mình

MU khép lại mùa trước ở vị trí thứ ba Premier League và từng tạo cảm giác Michael Carrick đã giúp đội bóng thoát khỏi giai đoạn hỗn loạn. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, bức tranh thay đổi nhanh chóng. MU hiện đứng thứ 13, mới thắng một trong sáu vòng đầu và vừa thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.

Theo Jamie Carragher, cú trượt này không hoàn toàn bất ngờ. Điều khiến cựu trung vệ Liverpool chú ý hơn là cách một số cầu thủ MU vẫn nhìn mùa trước như một bước ngoặt lớn, thậm chí cho rằng CLB chỉ còn thiếu thêm vài bản hợp đồng để tiến gần cuộc đua vô địch.

Lisandro Martinez là người thể hiện rõ quan điểm ấy. Sau thất bại ở Madrid, trung vệ Argentina cho rằng MU đã có “một mùa giải tuyệt vời” và đáng lẽ ban lãnh đạo phải đầu tư mạnh hơn để nâng cấp đội hình. Anh cũng nhắc đến giám đốc bóng đá Jason Wilcox và cho rằng trách nhiệm không thể chỉ đặt lên cầu thủ hay HLV.

Vị trí thứ ba khiến MU đánh giá sai chính mình

Carragher phản bác mạnh quan điểm của Martinez. Trong bài viết trên Telegraph, ông cho rằng càng nghe trung vệ Argentina giải thích, lập luận càng thiếu cơ sở. MU mùa trước thay HLV, bị Grimsby loại khỏi League Cup và rời FA Cup sớm. Với Carragher, rất khó gọi đó là một mùa giải tuyệt vời chỉ vì đội kết thúc Premier League ở vị trí thứ ba.

Cựu trung vệ Liverpool cho rằng thứ hạng ấy đã khiến MU và một bộ phận CĐV nhìn nhận quá cao thực lực. Liverpool và Chelsea có những giai đoạn chơi dưới khả năng, trong khi MU không phải căng sức ở cúp châu Âu. Vì vậy, vị trí thứ ba có thể phản ánh một mùa giải tiến bộ, nhưng chưa đủ để chứng minh đội bóng đã thực sự trở lại nhóm mạnh nhất nước Anh.

Carragher cho rằng MU không thể dùng câu chuyện chuyển nhượng để che đi trách nhiệm của các cầu thủ sau khởi đầu thất vọng mùa này.

Theo Carragher, nếu tin rằng MU bước vào mùa này với tư cách đội mạnh thứ ba giải đấu hoặc chỉ cần thêm vài tân binh để tranh chức vô địch, CLB đang đánh giá sai chính mình. Vấn đề không nằm ở một hay hai vị trí còn thiếu, mà ở chất lượng tổng thể của đội hình và khả năng duy trì phong độ khi lịch thi đấu trở nên nặng hơn.

Carragher không phủ nhận Carrick từng giúp MU ổn định. Khi lên thay, HLV người Anh cải thiện kết quả trong ngắn hạn và giúp đội lấy lại sự tự tin. Nhưng mùa này là bài kiểm tra hoàn toàn khác, khi MU phải cùng lúc đối mặt với áp lực ở Premier League và Champions League.

Một HLV còn ít kinh nghiệm như Carrick vì thế dễ bị đặt vào tình thế khó khăn. Ông không chỉ phải xử lý vấn đề chuyên môn, mà còn phải kiểm soát kỳ vọng, phòng thay đồ và sức ép rất lớn từ bên ngoài. Khi kết quả đi xuống, mọi điểm yếu của đội bóng lập tức bị phóng đại.

Carragher chỉ trích Martinez vì đổ trách nhiệm lên ban lãnh đạo

Carragher cũng cho rằng Martinez đang nhắm sai mục tiêu. Trung vệ Argentina có thể đúng khi nói MU cần đội hình dày hơn, nhưng việc đẩy trách nhiệm lên tầng điều hành trong lúc chính các cầu thủ cũng chơi không tốt khiến thông điệp mất sức thuyết phục.

Cựu hậu vệ Liverpool thậm chí châm biếm rằng Martinez gần như đang gửi cho đồng đội một thông điệp nguy hiểm: nếu chơi không tốt, hãy tìm một giám đốc bóng đá để đổ lỗi và bạn vẫn có thể nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Michael Carrick đang chịu áp lực lớn khi MU vừa chơi không tốt, vừa xuất hiện những bất đồng công khai từ bên trong phòng thay đồ.

Theo Carragher, cách phản ứng ấy cho thấy MU đang quay lại vòng tròn quen thuộc. Mỗi khi kết quả sa sút, tranh luận nhanh chóng chuyển từ sân cỏ sang chuyện ai phải chịu trách nhiệm, từ HLV đến ban lãnh đạo rồi cầu thủ. Trong quá trình đó, vấn đề chuyên môn dễ bị đẩy xuống phía sau.

Martinez sau đó đã gặp Carrick và Wilcox để làm rõ vấn đề trước khi công khai xin lỗi về cách thức và thời điểm phát biểu. Anh không rút lại hoàn toàn quan điểm, nhưng thừa nhận những lời nói sau trận Atletico không phù hợp với tinh thần đoàn kết mà đội bóng cần trong giai đoạn khó khăn.

Dù vậy, vụ việc vẫn cho thấy áp lực Carrick đang đối mặt. Một số cầu thủ kỳ cựu được cho là cũng chia sẻ phần nào những lo ngại của Martinez về chiều sâu đội hình và hướng đi của CLB. MU đã chi khoảng 155 triệu bảng trong mùa hè, nhưng vẫn thiếu lựa chọn ở một số vị trí, đặc biệt là hàng thủ.

Carragher không phủ nhận MU có những vấn đề ở cấp thượng tầng. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó không thể che mờ trách nhiệm của cầu thủ. Đội bóng mới thắng hai trong chín trận trên mọi đấu trường, từng hòa Tottenham dù chơi hơn người và nhập cuộc rất chậm trước Atletico.

Với Carragher, việc quan trọng nhất lúc này là MU phải nhìn đúng vào thực lực hiện tại. Vị trí thứ ba mùa trước có thể là một bước tiến, nhưng không đủ để chứng minh đội bóng đã trở lại vị thế của một ứng viên vô địch.

Nếu MU tiếp tục tin rằng họ chỉ còn cách cuộc đua danh hiệu vài bản hợp đồng, Carragher cho rằng sự ngộ nhận ấy có thể gây hại hơn cả một kỳ chuyển nhượng không như mong đợi.