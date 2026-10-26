Carragher: 'Carrick cố tình làm bẽ mặt Bruno Fernandes'

Michael Carrick để Bruno Fernandes dự bị ở trận đấu với Bournemouth. Ảnh: Reuters.

Trong trận thua bẽ bàng 0-3 của Manchester United trước Bournemouth ngay tại Old Trafford tại vòng 8 Premier League, Fernandes bất ngờ phải ngồi trọn vẹn 90 phút trên băng ghế dự bị.

Bình luận trên Sky Sports, huyền thoại Carragher tuyên bố: "Tôi không nghĩ Carrick từng có ý định tung Bruno vào sân. Đó là một quyết định có chủ đích, chỉ để cậu ấy ngồi dự bị và gần như nhằm làm bẽ mặt cậu ấy trước các cổ động viên. Màn thay người đó sẽ không bao giờ xảy ra".

Carragher cũng dự báo nhà cầm quân người Anh sẽ sớm bị sa thải hoặc chủ động rời ghế nóng khi phòng thay đồ Old Trafford ở thời điểm hiện tại dần trở nên rạn nứt và độc hại.

Quyết định bất thường này liên quan tới Bruno tiếp tục thổi bùng căng thẳng nội bộ, trong bối cảnh "Quỷ đỏ" chìm sâu vào khủng hoảng phong độ. Đội chủ sân Old Trafford tạm thời tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League và toàn thua hai trận gần nhất ở Champions League.

Bất chấp những chỉ trích, huấn luyện viên Carrick khẳng định Bruno hoàn toàn đủ thể lực và việc để anh ngồi ngoài thuần túy là quyết định xoay chuyển cục diện trận đấu.

Ở một diễn biến khác, sau trận thua Bournemouth, ban lãnh đạo Manchester United được cho là đã họp khẩn về tương lai của chiến lược gia người Anh. Dự kiến, thông báo của câu lạc bộ sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.