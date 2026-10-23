Carlsberg dự kiến rót thêm 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đan Mạch của lãnh đạo Việt Nam từ ngày 19 đến 21/10, Tập đoàn Carlsberg khẳng định tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.

Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài tại TP. Huế trong giai đoạn 2026-2031. Khoản đầu tư tập trung hiện đại hóa sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Tiếp tục nâng cấp nhà máy bia Phú Bài

Kế hoạch đầu tư mới tiếp nối dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn gần 90 triệu USD, khánh thành vào tháng 8/2025. Sau khi mở rộng, công suất sản xuất hằng năm của nhà máy tăng hơn 50%, đưa cơ sở này trở thành nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Nhà máy bia của Tập đoàn Carlsberg tại phường Phú Bài.

Trong giai đoạn tới, Carlsberg định hướng ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, phát triển mô hình vận hành thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng củng cố vai trò của Huế trong mạng lưới sản xuất khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn. Hơn ba thập kỷ hiện diện, đầu tư và gắn bó với thị trường Việt Nam là nền tảng để Carlsberg tiếp tục củng cố niềm tin và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới.

Carlsberg mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng

Bên cạnh Huế, Carlsberg dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh tại TP Đà Nẵng trong giai đoạn 2026-2031, tập trung phát triển thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa vận hành và xây dựng hệ thống logistics hiệu quả, bền vững hơn.

Tập đoàn Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài tại TP. Huế

Doanh nghiệp cũng định hướng đầu tư vào các sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và tăng cường hợp tác với chính quyền, đối tác địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đan Mạch, ông Jacob Aarup-Andersen đã trao ý định thư cam kết đầu tư tới Chủ tịch UBND TP Huế và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Động thái này thể hiện định hướng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng sự phát triển của hai địa phương trong những năm tới.