Carlsberg dự kiến đầu tư thêm 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài tại Huế

Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg Jacob Aarup-Andersen trao ý định thư cam kết đầu tư tới Chủ tịch UBND TP. Huế - Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg, tham gia các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, bày tỏ niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước và cam kết tiếp tục đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững.

“Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Carlsberg. Niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam được xây dựng từ hơn ba thập kỷ hiện diện, đầu tư và gắn bó với thị trường này”, ông Jacob Aarup-Andersen chia sẻ.

Theo Tổng Giám đốc Carlsberg, dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài là minh chứng cho cam kết đó, tạo nền tảng để tập đoàn nắm bắt những cơ hội tăng trưởng mới. Carlsberg mong muốn kết hợp thế mạnh toàn cầu với sự am hiểu thị trường địa phương, tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất bền vững, qua đó tạo ra những giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Niềm tin này được cụ thể hóa qua các kế hoạch đầu tư mới tại miền Trung, khu vực gắn bó với hoạt động của Carlsberg trong hơn ba thập kỷ qua. Tập đoàn đã trao ý định thư cam kết đầu tư tới Chủ tịch UBND thành phố Huế và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thể hiện định hướng tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh và đồng hành cùng sự phát triển của hai địa phương trong giai đoạn 2026–2031.

Tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn này, tập trung hiện đại hóa hoạt động sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Kế hoạch đầu tư mới tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Dự án đã nâng công suất sản xuất hằng năm của nhà máy thêm hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Tại Đà Nẵng, Carlsberg hướng tới mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực thông qua phát triển thương mại, chuyển đổi số, hiện đại hóa vận hành và xây dựng hệ thống logistics hiệu quả, bền vững hơn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, tăng cường hợp tác với chính quyền và đối tác địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành đô thị xanh, thông minh và đáng sống.

Chương trình đạp xe "Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn" diễn ra từ 20-22/6 vừa qua, do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Công viên APEC nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Song song với đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, Carlsberg tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược nhằm mở rộng thị trường và tiềm năng tăng trưởng. Tập đoàn đã ký thỏa thuận với Sapporo Breweries nhằm thành lập liên doanh chiến lược tại sáu thị trường gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác tại thị trường Anh.

Theo định hướng hợp tác, sự bổ sung của Sapporo Premium Beer, thương hiệu bia cao cấp mang bản sắc và di sản Nhật Bản, sẽ làm phong phú thêm danh mục thương hiệu của Carlsberg, tạo cơ hội phát triển thương hiệu và mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Cùng với các dự án hiện đại hóa sản xuất, hợp tác này là một phần trong chiến lược củng cố sự hiện diện lâu dài của Carlsberg tại Việt Nam.

Được thành lập năm 1847 bởi J.C. Jacobsen, Carlsberg hiện là một trong những tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới, sở hữu danh mục hơn 180 thương hiệu bia và đồ uống, với khoảng 37.000 nhân viên và sự hiện diện tại hơn 150 thị trường.

Tại Việt Nam, Carlsberg là một trong những tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư từ năm 1993. Sau hơn ba thập kỷ, Carlsberg Việt Nam trở thành một trong những doanh nghiệp bia lớn tại thị trường trong nước, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Trong danh mục sản phẩm, Huda là thương hiệu gắn bó với người tiêu dùng miền Trung. Carlsberg cũng mở rộng sự hiện diện thông qua các thương hiệu quốc tế như Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg và Somersby, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Carlsberg Việt Nam triển khai nhiều chương trình bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Các chương trình của doanh nghiệp đã góp phần mang nguồn nước sạch đến hơn 9.500 hộ gia đình, trao hàng nghìn phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào sản xuất, mở rộng hợp tác và duy trì các hoạt động cộng đồng, Carlsberg khẳng định định hướng gắn bó lâu dài với Việt Nam, hướng tới tạo thêm giá trị cho hoạt động kinh doanh và sự phát triển bền vững tại các địa phương.