Carlsberg đồng hành cùng Đà Nẵng trong những chiến lược tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam

Mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng

Từ ngày 19 đến 21/10 vừa qua, ông Jacob Aarup-Andersen - Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg đã trao ý định thư nêu rõ cam kết đầu tư của Tập đoàn tới Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Jacob Aarup-Andersen - Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg (bên trái) trao ý định thư tới Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, tại Đà Nẵng, Carlsberg hướng tới mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tại địa phương thông qua phát triển hoạt động thương mại và hạ tầng thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa vận hành và xây dựng hệ thống logistics hiệu quả, bền vững hơn. Định hướng này được đặt trong khuôn khổ hợp tác lâu dài với chính quyền thành phố, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Carlsberg Việt Nam đồng hành cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam trong hoạt động đạp xe vì môi trường dọc sông Hàn, Đà Nẵng vào tháng 6 vừa qua.

Trong giai đoạn 2026 - 2031, các định hướng này sẽ tập trung hơn vào nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng, thông qua các giải pháp quản lý thông minh, logistics xanh, tối ưu hóa vận tải và hiện đại hóa hệ thống hoạt động. Song song với các hoạt động kinh doanh, Tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, tăng cường hợp tác với chính quyền và các đối tác địa phương nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị xanh, thông minh và đáng sống.

Dự kiến đầu tư tại Huế giai đoạn 2026-2031

Song song đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg đã trao ý định thư tới Chủ tịch UBNDthành phố Huế. Tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026–2031, tập trung hiện đại hóa hoạt động sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Kế hoạch này tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025. Dự án đã nâng công suất sản xuất hằng năm của nhà máy lên hơn 50%, đưa nhà máy Phú Bài của công ty trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á. Trong giai đoạn tiếp theo, Carlsberg dự kiến tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thúc đẩy vận hành thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển năng lượng tái tạo. Những định hướng này sẽ góp phần củng cố hơn nữa vai trò của Huế trong mạng lưới sản xuất của Tập đoàn tại khu vực.

Những định hướng này thể hiện cách tiếp cận dài hạn của Carlsberg đối với phát triển bền vững tại Việt Nam, trong đó việc phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực vận hành luôn song hành với trách nhiệm đóng góp cho kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn kết hợp thế mạnh toàn cầu của Carlsberg với sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo”.

Carlsberg là một trong những tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993.Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, Carlsberg đang tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới nhằm mở rộng tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh thị trường bia Việt Nam không ngừng chuyển mình.Mới đây, Tập đoàn đã ký kết thỏa thuận với Sapporo Breweries nhằm thành lập liên doanh chiến lược tại các thị trường thuộc Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), và Hồng Kông (Trung Quốc), đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác tại thị trường Anh.Thông qua việc tiếp tục đầu tư hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh và mở rộng hợp tác chiến lược với Sapporo, Carlsberg hướng tới xây dựng hoạt động kinh doanh ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững tại Việt Nam.