Carlos Alcaraz và chiếc cúp vô địch ATP Finals 2026. (Ảnh: ATP Tour)

Bước vào trận chung kết, Carlos Alcaraz (hạng 3 thế giới) đối mặt thử thách lớn khi Alexander Zverev chưa để thua set nào trong hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng. Bên cạnh đó, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn phải thi đấu với phần chân trái được băng bảo vệ sau những vấn đề thể lực xuất hiện từ vòng bảng.

Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng thể hiện sự vượt trội nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, những pha đánh bóng đa dạng và hiệu quả trong các tình huống trả giao bóng. Sau khi giành break ở game thứ ba, tay vợt 23 tuổi tiếp tục duy trì sức ép để thắng set đầu tiên với tỷ số 6-2.

Alexander Zverev nhập cuộc không tốt bằng Alcaraz. (Ảnh: ATP Tour)

Set thứ hai diễn ra căng thẳng hơn khi Zverev nỗ lực lấy lại thế trận. Dù có thời điểm dẫn trước 4-2, Alcaraz để đối thủ san bằng tỷ số, buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, bản lĩnh của Alcaraz được thể hiện rõ nét. Bị dẫn 3-6 và đối mặt ba set point liên tiếp, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn bình tĩnh cứu nguy, trước khi hoàn tất chiến thắng sau 2 giờ 1 phút thi đấu.

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu chinh phục danh hiệu mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm. Tay vợt 23 tuổi nhấn mạnh những khó khăn về chấn thương và quá trình hồi phục khiến chức vô địch tại Turin càng trở nên ý nghĩa.

Carlos Alcaraz thi đấu hiệu quả. (Ảnh: ATP Tour)

Với thành tích này, Alcaraz trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ ba vô địch ATP Finals, sau Manuel Orantes (1976) và Alex Corretja (1998). Anh cũng gia nhập nhóm bốn tay vợt nam từng giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam và chức vô địch giải đấu cuối năm, bên cạnh Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic.

Đây là danh hiệu thứ sáu của Alcaraz trong mùa giải 2026 và thứ 30 trong sự nghiệp. Đáng chú ý, sau khi trở lại thi đấu vào tháng 8 vì chấn thương cổ tay, anh đã liên tiếp đăng quang tại Tokyo, Vienna, Paris và Turin, đạt thành tích 22 trận thắng và chỉ một thất bại trong giai đoạn này.

Chức vô địch ATP Finals còn mang về cho Alcaraz khoản tiền thưởng kỷ lục là 5,171 triệu USD nhờ thành tích toàn thắng cả năm trận. Đồng thời, anh thu hẹp khoảng cách với Jannik Sinner xuống còn 350 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Trong khi đó, Zverev vẫn giữ ngôi số một thế giới với 10.350 điểm, nhưng lỡ cơ hội lần thứ ba đăng quang ATP Finals sau các chức vô địch năm 2018 và 2021.

Chiến thắng tại Turin không chỉ giúp Alcaraz khép lại mùa giải bằng một danh hiệu lớn, mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt người Tây Ban Nha sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

ATP Finals - Giải đấu của 8 tay vợt xuất sắc nhất năm Tên chính thức: Nitto ATP Finals.

Tính chất: Giải quần vợt cuối mùa dành cho 8 tay vợt đơn và 8 đôi nam có thành tích tốt nhất trong năm.

Thể thức: Chia hai bảng, thi đấu vòng tròn; hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết, sau đó tranh chức vô địch.

Điểm thưởng: Nhà vô địch toàn thắng có thể giành tối đa 1.500 điểm ATP.

ATP Finals 2026: Tổ chức tại Turin (Italia), Carlos Alcaraz lần đầu đăng quang, nhận 5,171 triệu USD tiền thưởng.