Cardiff ngược dòng khó tin, thắng Burnley 5-4 sau khi bị dẫn 1-4

Cardiff City tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ của mùa giải khi đánh bại Burnley với tỷ số 5-4 ở vòng đấu Championship ngày 7/11.

Đội chủ nhà từng bị dẫn 1-4, nhưng ghi liền bốn bàn trong phần còn lại để giành trọn ba điểm trên sân Cardiff City.

Burnley khởi đầu thuận lợi khi Andreas Hountondji mở tỷ số ở phút 15. Mười phút sau, Marcus Edwards nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng cú sút từ ngoài vòng cấm.

Cardiff rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ nhờ pha lập công của Rubin Colwill, sau khi bóng chạm người Ollie Tanner đổi hướng đi vào lưới.

Hai đội đã có một trận đấu vô cùng quyết liệt và kịch tính. Ảnh: The Sun

Đầu hiệp hai, Cardiff suýt có bàn gỡ hòa nhưng cú dứt điểm của Jack Moylan bị hậu vệ Hjalmar Ekdal phá ngay trên vạch vôi. Burnley tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 55, Largie Ramazani ghi bàn sau pha phản công nhanh. Bảy phút sau, Alex Robertson vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Burnley dẫn 4-1.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay đội khách, Cardiff bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Yousef Salech, cầu thủ vừa được tung vào sân, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 ở phút 65. Đến phút 74, Jack Moylan thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội chủ nhà trở lại cuộc đua.

2 đội cống hiến trận đáu hấp dẫn đến phút cuối có đến 9 bàn thắng. Ảnh: The Sun

Sức ép liên tục của Cardiff khiến hàng thủ Burnley không thể đứng vững. Phút 82, Salech đánh đầu chính xác sau đường chuyền của đội trưởng Colwill, đưa tỷ số về 4-4. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Alex Robertson chuộc lỗi sau pha phản lưới nhà bằng cú sút cong từ khoảng cách xa, ấn định chiến thắng 5-4 ở phút 90+4.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng với Cardiff, đặc biệt khi đội bóng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự vì chấn thương. HLV Brian Barry-Murphy cho biết nhiều cầu thủ đã phải thi đấu dù không có thể trạng tốt nhất. Ông mô tả đây là một ngày đáng nhớ và đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò.

Cardiff đã có màn lội ngược dòng vô cùng ấn tượng. Ảnh: The Sun

Ở chiều ngược lại, thất bại tiếp tục đẩy Burnley vào tình thế khó khăn. Đội bóng chỉ có một chiến thắng sau 14 trận mở màn và đang nằm trong nhóm cuối bảng. Khoảng cách với vị trí an toàn vì thế trở thành áp lực lớn đối với thầy trò HLV Scott Parker.

Màn ngược dòng của Cardiff không chỉ gây ấn tượng bởi tỷ số 5-4 mà còn bởi cách đội bóng không bỏ cuộc dù bị dẫn trước ba bàn. Từ nguy cơ nhận thất bại trên sân nhà, họ kết thúc trận đấu bằng bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng.