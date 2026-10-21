Cardi B gây sốt với trang phục lấy cảm hứng từ siêu mẫu Naomi Campbell

Theo Page Six, mới đây, Cardi B đã có màn trình diễn đáng chú ý tại chương trình Tiny Desk Concert của NPR. Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, nữ rapper 34 tuổi còn thu hút sự quan tâm nhờ lựa chọn trang phục mang đậm dấu ấn thời trang thập niên 1990.

Cardi B diện chiếc áo khoác vintage của Thierry Mugler với những chi tiết trang trí hình ngôi sao nổi bật. Thiết kế có nhiều nét tương đồng với trang phục mà siêu mẫu Naomi Campbell từng trình diễn trong bộ sưu tập Thu 1990 của nhà mốt nổi tiếng.

Cardi B đã có màn trình diễn đáng chú ý tại chương trình Tiny Desk Concert của NPR.

Nữ rapper kết hợp áo khoác cùng quần latex đen ôm sát, đôi boots mũi vuông đồng màu và kiểu tóc búi gọn gàng. Phụ kiện đi kèm gồm hoa tai hình ngôi sao của Mugler cùng bộ móng tay dài được trang trí hai tông đen và bạc.

Đáng chú ý, những họa tiết ngôi sao bốn cánh kéo dài trên áo khoác vốn là một trong những dấu ấn thiết kế quen thuộc của Thierry Mugler, đồng thời gợi liên tưởng đến hình dáng chai nước hoa Angel nổi tiếng.

Trước đó, Naomi Campbell từng sải bước trên sàn diễn với mẫu áo khoác đính sao tương tự, phối cùng áo cổ lọ latex. Trong cùng buổi trình diễn, một người mẫu khác cũng diện thiết kế giống chiếc áo Cardi B lựa chọn lần này.

Naomi Campbell từng sải bước trên sàn diễn với mẫu áo khoác đính sao tương tự, phối cùng áo cổ lọ latex.

Theo Page Six, một mẫu áo khoác cùng kiểu từng được rao bán trên nền tảng thời trang secondhand 1stDibs với giá gần 3.500 USD, tương đương khoảng 92 triệu đồng. Bên cạnh diện mạo nổi bật, Cardi B còn mang đến chương trình tám ca khúc, trong đó có những bản hit đình đám như Bodak Yellow và I Like It.

Theo NPR, buổi biểu diễn của nữ rapper đã thu hút một trong những lượng khán giả đông đảo nhất từng xuất hiện tại không gian văn phòng ghi hình của chuỗi chương trình Tiny Desk Concert.

Sau khi tiết mục được phát hành, Cardi B hào hứng chia sẻ trên Instagram: "Hãy xem màn trình diễn Tiny Desk của tôi ngay bây giờ và cho tôi biết các bạn cảm thấy thế nào. Các bạn đã cười, đã khóc, đã hòa mình vào âm nhạc hay trải qua tất cả những cảm xúc đó?".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kelly Rowland, Chloe Bailey và Remy Ma. Đặc biệt, nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cũng để lại bình luận: "Bạn khiến Bronx tự hào, hôm nay và mãi mãi".

Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét hình ảnh của Cardi B gợi nhớ đến phong cách của Janet Jackson trong thời kỳ Rhythm Nation. Những người khác lại liên tưởng đến nữ ca sĩ quá cố Selena, đặc biệt khi Cardi B từng nhắc đến biểu tượng âm nhạc này trong lời bài hát của mình. Thực tế, đây không phải lần đầu Cardi B gây chú ý với những thiết kế lưu trữ của Thierry Mugler.

Tại lễ trao giải Grammy 2019, nữ rapper từng xuất hiện trong chiếc váy couture năm 1995 có kiểu dáng vỏ sò độc đáo, trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang được nhắc đến nhiều tại sự kiện. Đêm đó, cô diện tổng cộng ba thiết kế vintage của Mugler.

Tại lễ trao giải Grammy 2019, nữ rapper từng xuất hiện trong chiếc váy couture năm 1995 có kiểu dáng vỏ sò độc đáo.

Nhà tạo mẫu Kollin Carter, người tiếp tục phụ trách trang phục cho Cardi B tại Tiny Desk Concert từng tiết lộ rằng anh phải liên tục liên hệ với thương hiệu để có được những thiết kế đặc biệt cho nữ rapper.

Sau Grammy 2019, Cardi B vẫn duy trì mối quan hệ với nhà mốt này. Cô từng diện váy sequin đỏ đính lông vũ tại lễ khai mạc triển lãm Couturissime ở Paris năm 2021 và xuất hiện ở hàng ghế đầu trong show diễn Xuân/Hè của Mugler năm 2024.

Màn xuất hiện mới nhất tại Tiny Desk Concert một lần nữa cho thấy sự yêu thích của Cardi B đối với thời trang vintage, đồng thời khẳng định khả năng kết hợp hình ảnh cá nhân với những dấu ấn kinh điển của làng mốt quốc tế.