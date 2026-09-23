Card đồ họa tầm trung sắp vượt mốc 8 GB VRAM nhờ thế hệ chip GDDR7 dung lượng 4 GB và 6 GB

Nhiều năm qua, dung lượng bộ nhớ đồ họa 8 GB trên các dòng card màn hình tầm trung liên tục trở thành chủ đề gây tranh luận khi các tựa game hiện đại ngày càng đỏi hỏi khắt khe về phần cứng. Tuy nhiên, rào cản kỹ thuật này nhiều khả năng sẽ sớm được giải quyết triệt để nhờ vào bước tiến mới của ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo thông tin từ leaker Golden Pig Upgrade, các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đang lên kế hoạch tung ra thị trường các module chip nhớ GDDR7 dung lượng cao 4 GB và 6 GB trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2028. Mặc dù các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK Hynix hay Micron chưa đưa ra tuyên bố chính thức, sự xuất hiện của loại chip mật độ cao này sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho các nhà sản xuất card đồ họa.

Nâng cấp mật độ chip nhớ: Lời giải kỹ thuật cho bài toán băng thông

Về mặt kỹ thuật, việc nâng cao dung lượng VRAM trên các dòng card phân khúc thấp và tầm trung thường gặp khó khăn do giới hạn thiết kế bo mạch và bề rộng bus bộ nhớ. Chuẩn chip nhớ mới với dung lượng lớn hơn trên từng khuôn bán dẫn sẽ cho phép nâng cấp tổng dung lượng mà không cần tăng thêm số lượng chip vật lý hay mở rộng độ rộng bus bộ nhớ vốn tốn kém chi phí.

Dung lượng VRAM của card tầm trung có thể nhảy vọt lên mức 16 GB, thậm chí là 24 GB.

Để hiểu rõ hơn về tác động thực tế, có thể nhìn vào mẫu card GeForce RTX 5060 của Nvidia. Sản phẩm này sử dụng 4 chip GDDR7 loại 2 GB để đạt tổng dung lượng 8 GB trên giao tiếp bus 128-bit. Khi chuyển sang ứng dụng loại chip 4 GB hoặc 6 GB trên cùng một thiết kế mạch, dung lượng VRAM trên card tầm trung sẽ lập tức nhảy vọt lên mức 16 GB hoặc thậm chí là 24 GB — thông số vốn chỉ dành cho các mẫu GPU cao cấp hoặc card chuyên dụng.

Lộ trình triển khai gắn liền với kiến trúc Rubin

Hiện tại, Nvidia được cho là vẫn tiếp tục gắn bó với dòng chip GDDR7 2 GB cho toàn bộ dải sản phẩm GeForce RTX 50 series hiện hành. Trước đó, từng xuất hiện nguồn tin rò rỉ về việc phiên bản RTX 50 Super hoặc RTX 5050 sẽ chuyển sang sử dụng loại chip 3 GB. Tuy nhiên, giá thành bộ nhớ đắt đỏ cùng những biến động lớn trong chuỗi cung ứng linh kiện đã khiến kế hoạch này bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Dẫu vậy, việc các đơn vị sản xuất bộ nhớ nghiên cứu các module 3 GB, 4 GB và 6 GB vẫn là xu thế tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của ngành công nghiệp đồ họa và các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Thời điểm ra mắt của các thế hệ chip nhớ mật độ cao này nhiều khả năng sẽ trùng với sự xuất hiện của dòng GeForce RTX 60 series sử dụng kiến trúc Rubin của Nvidia, dự kiến lùi lịch phát hành sang năm 2028.

Lợi ích trải nghiệm song hành cùng thách thức giá thành

Dung lượng bộ nhớ dồi dào từ 16 GB đến 24 GB mang lại lợi thế vượt trội khi vận hành các trò chơi ở độ phân giải cao, kích hoạt tính năng dò tia ray tracing phức tạp hoặc tải các gói cài đặt mod đồ họa nặng. Đặc biệt, người dùng cá nhân cũng có thể tận dụng lượng VRAM lớn này để chạy trực tiếp các mô hình AI ngôn ngữ lớn cục bộ ngay trên máy tính mà không lo thiếu hụt tài nguyên.

Tuy nhiên, yếu tố giá thành vẫn là một rào cản đáng kể. Trong bối cảnh cơn sốt AI tiếp tục đẩy nhu cầu tiêu thụ chip nhớ toàn cầu tăng vọt, người dùng nhiều khả năng sẽ phải chi trả một mức giá không hề rẻ để có thể tiếp cận những chiếc card màn hình phân khúc phổ thông sở hữu dung lượng VRAM khủng này.