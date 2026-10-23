Cara Delevingne nói về album đầu tay: 'Tôi thà tạo ra nghệ thuật tồi còn hơn không làm gì'

Cara Delevingne vừa chia sẻ về hành trình thực hiện Not Normal - album đầu tay được phát hành vào tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn với Bustle, người đẹp sinh năm 1992 cho biết cô muốn xây dựng một màu sắc âm nhạc riêng biệt, bắt nguồn từ những trải nghiệm cá nhân và cảm xúc chân thật.

“Tôi muốn những ca khúc này khác biệt hoàn toàn so với những gì đã có, và tôi muốn chúng xuất phát từ cảm xúc chân thật nhất: Đây chính là những gì tôi đang trải qua”, Cara chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, quá trình sáng tạo album có những thời điểm cô và ê-kíp thử nghiệm những ý tưởng táo bạo, thậm chí vượt xa giới hạn dự kiến. Sau đó, họ mới cân nhắc tiết chế một số yếu tố để hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, Cara cho rằng việc được tự do thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ là điều cần thiết, bởi cô muốn âm nhạc phản ánh đúng trạng thái của bản thân tại thời điểm sáng tác.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận đôi khi cô có cảm giác mình đang trải qua những điều chưa ai từng trải qua. Dù nhận thức đây có thể là cách nhìn mang tính chủ quan, Cara vẫn muốn giữ nguyên tinh thần ấy trong âm nhạc, thay vì cố gắng tạo ra những ca khúc dễ tiếp cận bằng cách làm hài lòng số đông.

Cara Delevingne biểu diễn trên chương trình 'The Tonight Show' (Ảnh: Todd Owyoung/NBC qua Getty Images).

Bên cạnh khát vọng sáng tạo, việc công khai bước vào lĩnh vực âm nhạc cũng khiến Cara không tránh khỏi những lo lắng. Là gương mặt nổi tiếng trong ngành thời trang và điện ảnh, cô hiểu rằng quyết định theo đuổi một lĩnh vực mới có thể khiến mình đối mặt với những đánh giá khắt khe từ công chúng.

Dẫu vậy, Cara khẳng định cô không muốn để những ý kiến bên ngoài quyết định con đường nghệ thuật của mình. “Tôi sẽ không bao giờ ngừng sáng tạo nghệ thuật chỉ vì ý kiến của người khác. Hãy tưởng tượng nếu các nghệ sĩ ngừng sáng tác nhạc chỉ vì ý kiến của người khác. Điều đó sẽ tồi tệ đến mức nào”, cô bày tỏ.

Đáng chú ý, Cara cho biết cô sẵn sàng chấp nhận khả năng tác phẩm không được khán giả đón nhận. “Cho dù đó có thể là tác phẩm nghệ thuật tồi đối với mọi người, tôi vẫn thà tạo ra tác phẩm nghệ thuật tồi còn hơn là không tạo ra gì cả”, nữ nghệ sĩ nói. Với cô, sáng tạo không chỉ là cách thể hiện bản thân mà còn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với ELLE, Cara tiết lộ cô đã dành khoảng ba năm để thực hiện album đầu tay. Nữ nghệ sĩ xem đây là thành quả của một hành trình dài, được vun đắp bằng nhiều thời gian và công sức.

“Tôi thực sự cảm thấy như mình đã làm việc này cả đời vì tất cả đều hướng đến khoảnh khắc này”, cô chia sẻ.

Với Not Normal, Cara Delevingne đang tìm cách mở rộng dấu ấn cá nhân bên ngoài sàn diễn thời trang và màn ảnh. Thay vì xem âm nhạc là một thử nghiệm nhất thời, cô lựa chọn đầu tư nghiêm túc, chấp nhận rủi ro và đặt trải nghiệm cá nhân làm trung tâm. Thành công của hành trình này sẽ còn phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả, nhưng với Cara, việc được tự do sáng tạo đã là lý do đủ lớn để tiếp tục.