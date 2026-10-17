Car Choice Awards 2026: Vinh danh những dấu ấn nổi bật cho thị trường ô tô Việt

15 giải thưởng vinh danh những lựa chọn nổi bật, phản ánh chuyển động mới của thị trường ô tô Việt Nam

Car Choice Awards (CCA) 2026 chính thức khép lại hành trình bình chọn và đánh giá, tìm ra những cái tên nổi bật trong 15 hạng mục của mùa giải năm nay. Hệ thống giải thưởng được xây dựng từ những nhu cầu và mối quan tâm ngày càng đa dạng của người dùng Việt, qua đó phản ánh những chuyển động đáng chú ý của thị trường về sản phẩm, công nghệ, thương hiệu và xu hướng sử dụng.

Sau chương trình Gala kết hợp âm nhạc, trình diễn và trao giải với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Cheng và Hà Lê, 15 hạng mục CCA 2026 được trao giải gồm:

Kết quả CCA 2026 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng đa dạng về lựa chọn. Bên cạnh những mẫu xe phục vụ các nhu cầu sử dụng truyền thống, xe điện và hybrid tiếp tục tạo dấu ấn trong các hạng mục của mùa giải. Cùng với đó, công nghệ, trang bị, phong cách và mục đích sử dụng ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình người dùng lựa chọn xe.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, CCA 2026 còn dành các hạng mục để ghi nhận những sự kiện và nội dung có dấu ấn trong ngành xe. Đây là những yếu tố góp phần tạo nên bức tranh thị trường trong một năm mà cách người dùng tiếp cận thông tin, trải nghiệm và lựa chọn ô tô cũng đang thay đổi.

Vietnam Innovative Mobility Show 2026: Hơn 6.000 lượt khách tham quan, hơn 2.000 lượt lái thử

Bên cạnh Gala trao giải, Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026) đưa các mẫu xe lọt Top 5 Car Choice Awards 2026 đến gần người dùng thông qua hoạt động trưng bày và trải nghiệm thực tế. Diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, VIMS quy tụ 20 thương hiệu với gần 60 mẫu xe, thu hút hơn 6.000 khách tham quan. Các mẫu xe được bố trí theo 12 cụm trưng bày gắn với những nhóm nhu cầu và hạng mục của CCA 2026, từ xe gia đình, xe điện, hybrid đến xe phục vụ kinh doanh và các nhóm khách hàng như Gen Z, phái nữ.

Không dừng ở khu vực trưng bày, VIMS 2026 tổ chức lái thử với khoảng 20 mẫu xe của Omoda & Jaecoo, VinFast, Geely và Honda, ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký. Danh sách trải nghiệm gồm Jaecoo J5, Jaecoo J7, Omoda C5, VinFast VF 2, VF 8 thế hệ mới, Geely EX2, Geely EX5 cùng xe máy điện Honda UC3, CUV e:, ICON e: và Honda HR-V. Việc đưa các mẫu xe từ Top 5 và những sản phẩm mới ra đường thử giúp khách tham quan trực tiếp đánh giá khả năng vận hành, không gian và trang bị thay vì chỉ quan sát tại gian hàng. Đáng chú ý, nhiều khách hàng đã chốt đơn ngay trong hai ngày triển lãm.

Từ triển lãm top 5 đến sân khấu Gala: 5 năm qua Car Choice Awards luôn đặt người dùng vào trung tâm của hành trình lựa chọn xe

CCA 2026 và những mùa trước đó luôn được xây dựng trên một quan điểm xuyên suốt: không có một chiếc xe phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi người dùng có nhu cầu, ngân sách, thói quen và ưu tiên khác nhau, vì vậy giá trị của một mẫu xe cũng cần được nhìn trong bối cảnh sử dụng cụ thể.

Tinh thần này được thể hiện từ hệ thống hạng mục của Car Choice Awards, quá trình đánh giá của Hội đồng Thẩm định, bình chọn cộng đồng cho tới việc đưa gần 60 mẫu xe Top 5 tới VIMS 2026 để người dùng trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm.

Sau 5 mùa tổ chức, Car Choice Awards tiếp tục ghi nhận những thay đổi của thị trường ô tô Việt Nam thông qua góc nhìn của chuyên gia, giới truyền thông và cộng đồng người dùng. Những kết quả được công bố không chỉ phản ánh các sản phẩm nổi bật trong từng nhóm nhu cầu, mà còn cho thấy những xu hướng đang định hình thị trường, từ đó trở thành kênh tham khảo uy tín khi mua xe cho khách hàng Việt.

Với thông điệp "Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới", CCA 2026 hướng tới việc trở thành một phần của quá trình đó: Từ những thay đổi trong sản phẩm và công nghệ đến cách người Việt tìm hiểu, trải nghiệm và đưa ra quyết định khi lựa chọn một chiếc xe.