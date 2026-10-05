Car Choice Awards 2026 khép lại: 15 hạng mục gọi tên những mẫu xe nổi bật

Tối 4/10 tại Hà Nội, Gala Car Choice Awards (CCA 2026) chính thức khép lại mùa giải thứ 5 sau hành trình đề cử, bình chọn và đánh giá các sản phẩm, hoạt động nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive – Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA năm nay tiếp tục xây dựng hệ thống giải thưởng dựa trên nhu cầu và trải nghiệm thực tế của người sử dụng, thay vì tìm kiếm một mẫu xe tốt nhất cho tất cả khách hàng.

Tổng cộng 15 hạng mục được công bố tại Gala, trải rộng từ xe gia đình, xe dành cho Gen Z, phái nữ, xe hybrid, xe điện đến các sản phẩm có trang bị nổi bật, xe dịch vụ và những sự kiện, nội dung đáng chú ý của ngành ô tô trong năm.

Vinh danh những cái tên xứng đáng

Một trong những nhóm giải thưởng đáng chú ý nhất của CCA 2026 là Xe Gia đình, được chia thành bốn khoảng giá nhằm phản ánh khả năng chi trả và nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.

Ở nhóm dưới 600 triệu đồng, Hyundai Creta được vinh danh là Xe Gia đình 2026.

Trong khoảng giá từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, chiến thắng thuộc về Mazda CX-5. Đây cũng là khoảng giá có mức độ cạnh tranh cao trên thị trường hiện nay khi tập trung nhiều mẫu crossover và SUV phổ thông.

Ở nhóm 1-2 tỷ đồng, Honda CR-V được lựa chọn, trong khi Volkswagen Viloran giành chiến thắng ở phân khúc 2-5 tỷ đồng.

Volkswagen Viloran giành chiến thắng ở phân khúc 2-5 tỷ đồng

Việc chia giải Xe Gia đình thành nhiều khoảng giá cũng thể hiện cách tiếp cận của CCA: một chiếc xe phù hợp với gia đình mua xe ở mức 600 triệu đồng khó có thể được đánh giá bằng cùng tiêu chí với một gia đình dành ngân sách vài tỷ đồng cho phương tiện.

Ngoài các hạng mục dựa trên ngân sách, CCA 2026 tiếp tục phân chia sản phẩm theo phong cách và nhóm người sử dụng.

VinFast VF 3 giành danh hiệu Xe GenZ của năm, trong khi mẫu xe điện Geely EX2 được lựa chọn là Xe cho phái nữ của năm.

Ở một thái cực khác, chiếc roadster Mazda MX-5 được trao giải Xe chất chơi của năm.

Cách phân chia này phần nào cho thấy lựa chọn ô tô tại Việt Nam đang trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh những tiêu chí truyền thống như giá bán, kích thước hay khả năng phục vụ gia đình, phong cách sống, cá tính và đối tượng sử dụng ngày càng có ảnh hưởng tới quyết định mua xe.

Xe hybrid và xe điện tạo dấu ấn tại CCA 2026

Xu hướng điện hóa cũng thể hiện khá rõ trong kết quả Car Choice Awards năm nay.

Ở hạng mục Xe hybrid mới của năm – Hạng phổ thông, chiến thắng thuộc về Jaecoo J5 SHS-H. Trong khi đó, Hyundai Palisade Hybrid được vinh danh ở nhóm xe hybrid cao cấp. Danh hiệu Xe thuần điện mới của năm thuộc về VinFast VF 8.

Xe thuần điện mới của năm thuộc về VinFast VF 8

Jaecoo còn có thêm một giải thưởng khi J5 được lựa chọn là Xe mới trang bị nổi bật của năm. Ở nhóm phương tiện phục vụ kinh doanh vận tải hành khách, VinFast Limo Green giành chiến thắng.

Một kết quả khác đáng chú ý là BYD M6 trở thành Xe được bình chọn nhiều nhất 2026.

Theo ban tổ chức, kết quả mùa giải năm nay phản ánh thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng đa dạng. Xe điện và hybrid tiếp tục tạo dấu ấn, trong khi công nghệ, trang bị, phong cách và mục đích sử dụng trở thành những yếu tố có ảnh hưởng ngày càng lớn tới lựa chọn của khách hàng.

10 sự kiện và nội dung ngành xe được vinh danh

CCA 2026 không chỉ trao giải cho các mẫu ô tô mà còn dành hạng mục ghi nhận những sự kiện và nội dung nổi bật của ngành xe.

Top 5 sự kiện ngành xe 2026 gồm lễ ra mắt OMODA C5 SHS-H; chương trình “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”; sự kiện Hyundai Thành Công xuất khẩu xe Hyundai sang Mexico và Australia; hoạt động mở rộng mạng lưới sạc mở của VETC và Ready Set Ford.

Top 5 sự kiện ngành xe 2026

Top 5 nội dung ngành xe năm nay gồm các sản phẩm của XEHAY.VN, Vietnamnet.vn, Vietnam Road Trip, Xem Xe Analytics và Mê xe, với nội dung trải rộng từ xe sang, công nghiệp ô tô Việt Nam đến trải nghiệm xe và so sánh sản phẩm.

Việc đưa nội dung truyền thông và sự kiện vào hệ thống giải thưởng cho thấy CCA không chỉ nhìn thị trường qua doanh số hay bản thân sản phẩm, mà còn ghi nhận cách các thương hiệu và giới truyền thông tạo ra trải nghiệm, thông tin và những điểm chạm mới với người sử dụng.

Gần 60 mẫu xe hội tụ tại Vietnam Innovative Mobility Show

Một điểm khác biệt của CCA 2026 là kết quả giải thưởng được đặt trong khuôn khổ Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026) diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Gần 60 mẫu xe hội tụ tại Vietnam Innovative Mobility Show 2026

Gần 60 mẫu xe nằm trong Top 5 cùng các sản phẩm mới từ nhiều thương hiệu được trưng bày tại sự kiện. Trong số đó, 25 mẫu xe đang bán tại Việt Nam được đưa vào chương trình trải nghiệm thực tế.

Thay vì chỉ quan sát xe trong khu vực trưng bày, người tham dự có thể trực tiếp cầm lái các mẫu xe trên đường công cộng và trong những tình huống giao thông thông thường.

Điều này giúp khách hàng có cơ hội tự kiểm chứng những yếu tố khó thể hiện hoàn toàn bằng thông số như tư thế lái, không gian, độ tiện dụng hay cảm giác vận hành trước khi kết quả cuối cùng được công bố.

Sau 5 mùa, CCA tiếp tục đặt người dùng vào trung tâm

Sau 5 mùa tổ chức, triết lý xuyên suốt mà Car Choice Awards theo đuổi là không tồn tại một chiếc xe phù hợp với tất cả mọi người.

Ngân sách, số lượng thành viên gia đình, thói quen di chuyển, phong cách sống và mục đích sử dụng khác nhau khiến giá trị của mỗi mẫu xe cần được đặt trong một bối cảnh cụ thể. Cách tiếp cận này được thể hiện từ hệ thống hạng mục, quá trình đánh giá của Hội đồng Thẩm định, bình chọn cộng đồng đến việc đưa gần 60 mẫu xe Top 5 tới VIMS để người dùng trực tiếp trải nghiệm.

CCA 2026 phần nào phản ánh sự phân mảnh ngày càng rõ của thị trường ô tô Việt Nam

Nhìn rộng hơn, kết quả CCA 2026 cũng phần nào phản ánh sự phân mảnh ngày càng rõ của thị trường ô tô Việt Nam. Một chiếc xe giờ đây không chỉ được nhìn nhận bằng giá bán, thương hiệu hay kích thước. Người dùng bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm phù hợp hơn với từng nhu cầu cụ thể: xe gia đình theo từng mức ngân sách, xe cho người trẻ, xe dành cho phái nữ, xe phục vụ kinh doanh hay những lựa chọn hybrid và thuần điện.

Và có lẽ đó cũng là chuyển động đáng chú ý nhất sau mùa giải CCA 2026: thị trường không còn chỉ hỏi “chiếc xe nào tốt nhất?”, mà ngày càng quan tâm tới câu hỏi “chiếc xe nào phù hợp nhất với tôi?”. Đây cũng là tinh thần mà Car Choice Awards theo đuổi sau 5 mùa tổ chức, khi kết hợp góc nhìn của chuyên gia, giới truyền thông và cộng đồng người dùng trong quá trình đánh giá xe.