Cấp xã thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Xã Nam Giang triển khai thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH2.NG (từ thôn A Bát đi thôn Công Dồn). Ảnh: VĂN THỦY

Thống kê 9 tháng đầu năm 2026, xã Hòa Tiến đã giải ngân 49,284 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đạt 74,13%); riêng giải ngân vốn nông thôn mới đạt 7,269 tỷ đồng/12 tỷ đồng (tỷ lệ 60,58%).

Ngoài ra, vốn chuyển nguồn của xã có hơn 12,5 tỷ đồng sử dụng chủ yếu để cải tạo, thảm nhựa tại các tuyến đường, đến nay đã giải ngân hơn 8,2 tỷ đồng. Nguồn vốn mới được địa phương bố trí làm kênh, mương thủy lợi, điện chiếu sáng các tuyến đường, xây dựng các thiết chế tại Đảng ủy và UBND xã, Trạm Y tế và các trường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa cho biết, địa phương đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới công tác này gặp khó khăn do thời tiết bắt đầu vào mùa mưa. Mặc dù vậy, địa phương quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026; đồng thời, phấn đấu đến ngày 30/11 giải ngân 100% nguồn vốn nông thôn mới.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Sơn Phước (xã Bà Nà). Ảnh: NGỌC QUỐC

Tại xã Bà Nà, tổng nguồn vốn được giao hơn 88,3 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Đến ngày 30/9, địa phương đã giải ngân được 54,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố phân cấp cho xã gần 25,3 tỷ đồng, đến cuối tháng 9 đã giải ngân hơn 19,5 tỷ đồng, bố trí vốn cho 8 công trình (đạt gần 80% kế hoạch thành phố giao). Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hơn 24,6 tỷ đồng, địa phương đã bố trí cho 18 công trình, đến cuối tháng 9 đạt tỷ lệ giải ngân gần 55,5%.

Tổng nguồn vốn năm 2026 được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Điền tính đến ngày 2/10 gần 32,8 tỷ đồng (vốn đầu tư công hơn 26,5 tỷ đồng; vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6,225 tỷ đồng). Tổng vốn đã giải ngân đạt hơn 19,3 tỷ đồng (khoảng 59%).

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Điền cho biết, một số công trình hiện phát sinh nợ khối lượng, đơn vị đã tham mưu UBND xã xem xét bổ sung nguồn để thanh toán cho nhà thầu nên vốn giải ngân sẽ tiếp tục tăng lên.

Để về đích kế hoạch giải ngân vốn năm 2026, trung tâm sẽ đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ngay khi có khối lượng hoàn thành, đơn vị sẽ tiến hành nghiệm thu, thanh toán kịp thời, đúng quy định.

Công trình kè khẩn cấp sông Vu Gia, khu vực thị trấn Ái Nghĩa (cũ) do xã Đại Lộc làm chủ đầu tư. Ảnh: CÔNG TÚ

Tính đến ngày 7/10, xã Đại Lộc đã giải ngân hơn 164,587 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 246 tỷ đồng của năm 2026 (đạt gần 67%).

Cụ thể, nhóm vốn ngân sách cấp xã theo bảng theo dõi đã giải ngân hơn 51,4 tỷ đồng, trên kế hoạch hơn 75,2 tỷ đồng (đạt 68,45%). Trong đó, nguồn phân cấp đầu năm đạt 85,37%; nguồn bổ sung đạt 53,43%.

Nhóm vốn ngân sách thành phố theo danh mục dự án đã giải ngân hơn 110 tỷ đồng, trên kế hoạch 167 tỷ đồng. Mặc dù mới được phân bổ chưa lâu, giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới đã hơn 13,3 tỷ đồng/28 tỷ đồng (đạt 47,7%).

Ông Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, quý IV/2026, xã Đại Lộc tập trung thực hiện các biện pháp theo từng công trình, từng nguồn vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Mục tiêu này gắn với việc bảo đảm chất lượng, an toàn thi công và hiệu quả sử dụng công trình sau đầu tư.

Theo đó, địa phương rà soát và cập nhật tiến độ khối lượng, giải ngân của toàn bộ dự án; xác định rõ khối lượng còn lại, hồ sơ cần hoàn thiện, thời hạn xử lý và cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm.

Xã xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền của xã, nhất là mặt bằng và hồ sơ đầu tư; tăng cường kiểm tra thực tế công trường, đôn đốc nhà thầu bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết.

Sau khi rà soát khả năng sử dụng vốn, dự án dự kiến không giải ngân hết sẽ điều chỉnh hoặc điều chuyển vốn theo quy định.

“Địa phương giao cho Phòng Kinh tế xã tổng hợp tiến độ, kết quả giải ngân, vướng mắc, thời hạn và kết quả thực hiện các chỉ đạo để báo cáo Chủ tịch UBND xã. Kết quả thực hiện được xem xét gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ tập trung chuyển các chỉ đạo bằng công việc và thời hạn cụ thể, để vốn đầu tư sớm trở thành công trình phục vụ thiết thực cho người dân”, ông Quang nói.