Cấp xã, phường và đặc khu ở Tp.HCM được quyết định giá bán nhà tái định cư

Ngày 24/9, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 6239/QĐ-UBND về ủy quyền cho UBND xã, phường, đặc khu (UBND cấp xã) thực hiện quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2026.

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng (không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư) theo quy định tại khoản 1 Điều 37a Nghị định số 95/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP).

Cụ thể, giá bán nhà ở phục vụ tái định cư trong địa bàn cấp xã do UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường quyết định.

Trường hợp bố trí nhà ở tái định cư tại địa bàn cấp xã khác với địa bàn cấp xã có đất thu hồi, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quyết định giá bán nhà ở tái định cư sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã nơi có quỹ nhà tái định cư và cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ nhà; bảo đảm việc xác định giá bán thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

Việc ủy quyền trên có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030.

UBND cấp xã khi làm nhiệm vụ phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ xác định giá bán, bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản chi phí theo quy định. Các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước thanh toán hoặc không được tính vào giá bán không được tính trùng.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung chưa thống nhất về chi phí đầu tư, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các khoản chi phí liên quan, UBND cấp xã phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM cùng cơ quan quản lý quỹ nhà để làm rõ trước khi quyết định giá bán.

Sở Xây dựng Tp.HCM sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết, tham mưu quy trình thống nhất trên toàn thành phố, gồm phương pháp xác định giá bán, thành phần hồ sơ, trình tự và trách nhiệm cung cấp, kiểm tra số liệu.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND Tp.HCM và trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ, căn cứ xác định giá bán và quyết định giá bán thuộc phạm vi được ủy quyền. Đồng thời phải thông tin rộng rãi các nội dung được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân biết.