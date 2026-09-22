Cặp vợ chồng và 2 cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần sắp hầu tòa vụ 'hô biến' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần

Gần 40 luật sư tham gia bào chữa

Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa; gần 40 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vợ chồng bị cáo Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Trong số các bị cáo, có Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân) bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ”.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm bị truy tố 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh (đã nghỉ hưu); cùng bị can Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng) với 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương… bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đánh bạc”…

Vụ án xuất phát từ đêm 7/6/2025. Tối hôm đó 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và 2 vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thu giữ ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy của Đông.

Các bị cáo trong vụ án.

Đưa hối lộ thao túng cả Viện, "biến" người bình thường thành bệnh nhân

Qua điều tra đã làm rõ, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện để họ bỏ qua các sai phạm, tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Để làm được như vậy, Mai Anh đưa hối lộ nhằm tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; đồng thời môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh. Qua đó, các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cơ quan truy tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Mai Anh nhận tiền của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này.

Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thông tin gian dối về việc có thể tác động với các cơ quan tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho một số bị cáo được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc. Với hành vi này, Mai Anh đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường.

Đối với cựu Viện trưởng Trần Văn Trường, Viện Kiểm sát xác định nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng để "tạo điều kiện" kết luận giám định tâm thần sai thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo, bị án. Mục đích giúp những người này "mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi" và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Số tiền nhận hối lộ, ông Trần Văn Trường chia cho một số thành viên hội đồng giám định như ông Lâm Văn Thành, Dương Văn Lương, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết, hơn 700 triệu đồng, còn giữ cho mình hưởng lợi 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi nhận tiền nêu trên, ông Trường còn nhận thêm 2,5 tỷ đồng từ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hoài (cựu Phó trưởng phòng tổ chức của Viện) để tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện.

Các cựu cán bộ bác sĩ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều nhận hối lộ hoặc nhận lợi ích vật chất, có bác sĩ bị cáo buộc sử dụng ma túy cùng vợ chồng Mai Anh…