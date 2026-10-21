Cặp vợ chồng thu gom hàng trăm tấn heo bệnh, bán cho đầu mối tuồn ra thị trường

Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

9 bị can gồm: Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ phường Xuân Lộc, Đồng Nai), Trịnh Thanh Lâm (SN 1987), Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975), Lê Quốc Phó (SN 2000), Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002), Nguyễn Thành Trung (SN 2005) và Phạm Thị Hân.

Công an đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Hùng cầm đầu hoạt động từ năm 2024. Hùng cùng vợ là Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều nguồn.

Sau đó, Hùng thuê tài xế vận chuyển heo chết về cơ sở giết mổ tại phường Xuân Lộc. Tại đây, các nhân công thực hiện việc mổ, pha lóc thành thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ cũng được tận dụng để chế biến, tiêu thụ.

Số thịt này được giao cho Bào (em gái Hiếu em) liên hệ bán cho Phượng với giá 25.000-40.000 đồng/kg. Sau đó, Phượng bán thịt trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng KCN Xuân Lộc và cung cấp cho Hân để sản xuất giò chả với giá 35.000-55.000 đồng/kg.

Đối tượng Trần Văn Hùng (áo khoác vàng) cùng tang vật. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn tổ chức giết mổ, chế biến và đưa ra thị trường làm thực phẩm cho người.

Ngày 5/10, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan tại phường Xuân Lộc và xã Xuân Hòa; thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thu mua, giết mổ và tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.