Cặp vợ chồng sinh 13 con vì 'sợ bị bắt nạt', dân mạng tranh cãi về lý do

Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc có 13 người con đang trở thành chủ đề tranh luận trên MXH. Gia đình cho biết dù cuộc sống khó khăn nhưng người chồng vẫn hạnh phúc khi có đông con. Dẫu vậy dân mạng lại đặt câu hỏi về việc nuôi dưỡng khi kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào việc làm nông và trợ cấp.

Sau 22 năm kết hôn vợ chồng sinh 13 người con

Theo trang HK01, người chồng họ Hoàng hiện 49 tuổi, còn vợ 42 tuổi. Sau 22 năm kết hôn, hai người có tổng cộng 13 người con, gồm 8 trai và 5 gái.

Con gái lớn hiện 22 tuổi, đã lập gia đình. Con gái thứ hai đang học đại học, trong khi con trai cả 18 tuổi vẫn đi học. Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình mới chỉ hơn 2 tuổi.

Gia đình gây sốc khi có tới 13 người con.

Anh Hoàng cho biết sức khỏe của vợ trong nhiều năm qua vẫn ổn định. Các con có tính cách khác nhau và anh đặc biệt yêu trẻ nhỏ.

“Tôi rất vui khi mỗi ngày được nhìn thấy các con, trở về nhà và nghe chúng gọi bố”, anh Hoàng chia sẻ.

Với anh, việc có một gia đình đông con mang lại niềm vui dù cuộc sống không dư dả.

Từng gặp tai nạn lao động, gia đình sống chủ yếu nhờ trồng lúa

Điều kiện kinh tế của gia đình anh Hoàng khá khó khăn. Năm 2016, trong lúc làm việc tại công trường xây dựng, anh bị ngã từ tầng 3 xuống, khiến vùng lưng và chân bị thương.

Chi phí điều trị khi đó lên tới khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 380 triệu đồng) nhưng đến nay anh số nợ này vẫn chưa trả xong. Anh cho biết vết thương cũ khiến chân đau nếu phải đi lại trong thời gian dài.

Gia đình dù khó khăn nhưng người chồng vẫn thích có đông con.

Hiện tại, gia đình chủ yếu sinh sống nhờ trồng hơn 10 đến hơn 20 mẫu ruộng. Phần lớn thu nhập được dành cho sinh hoạt và việc học của các con. Gia đình đôi khi nhận được quần áo do những người hảo tâm quyên tặng.

“Ban ngày làm việc đến tối, dù mệt vẫn phải làm”, ông Hoàng nói.

Theo cán bộ địa phương, cơ quan phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình từng nhiều lần tuyên truyền chính sách dân số cho hai vợ chồng. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì quan điểm “đông người thì không sợ bị bắt nạt” và tiếp tục sinh con.

Hiện những người con trong độ tuổi đi học đều được bố trí học theo chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm. Gia đình cũng nhận khoảng 3.500 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) tiền hỗ trợ mỗi tháng.

Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình anh Hoàng xây dựng một căn nhà gồm 4 phòng và 4 giường. Trong đó, có hai giường phải bố trí cho 6 người cùng ngủ. Dù điều kiện sinh hoạt còn chật chội, cuộc sống của gia đình đã cải thiện đáng kể và hiện thuộc diện đã thoát nghèo.

Dân mạng tranh luận xôn xao trên MXH

Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao trên MXH. Dân mạng cho rằng nếu nhìn nhận việc gia đình có đông con theo hướng tích cực, trong bối cảnh nhiều người trẻ ngại kết hôn và sinh con, gia đình này rất đáng tuyên dương.

Một số ý kiến thậm chí đề xuất chính quyền nên có hình thức ghi nhận đối với người mẹ. Tài khoản xiaoling0193 bình luận: “Đây có thể là một tấm gương tuyên truyền tích cực”. Tài khoản @hoangbaozhu viết: “Nhiều người trẻ hiện nay không muốn kết hôn, sinh con, vậy thì chính quyền nên khen thưởng họ”.

Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối cũng xuất hiện mạnh mẽ. Số khác tập trung vào điều kiện kinh tế của gia đình và cho rằng, việc sinh quá nhiều con khi nguồn lực hạn chế có thể tạo thêm gánh nặng cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Tài khoản @minghuo3 thẳng thắn nhận xét: “Chỉ lo sinh mà không lo nuôi, cuối cùng phải dựa vào trợ cấp của chính phủ”. Hay như tài khoản @zhuhuang viết: “Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy thực sự rất khổ.”

Tài khoản @Huang02 còn đặt vấn đề về tương lai của những đứa trẻ: “Sau khi học xong cấp hai, cấp ba thì đi làm, làm ruộng, rồi lại phải chăm những em nhỏ hơn”.

Cuối cùng, cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh chuyện một gia đình có 13 người con mà còn mở rộng sang vấn đề khả năng nuôi dạy con, chất lượng cuộc sống và trách nhiệm của cha mẹ khi sinh nhiều con.