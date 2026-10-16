Cặp vợ chồng làm đám cưới với người thứ ba, công khai nói về việc san sẻ tình cảm riêng tư

Theo People, Margaret French và Cody Coppola quen nhau qua Tinder. Ban đầu, cả hai chỉ dự định gặp gỡ thoáng qua, không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, họ nhanh chóng hòa hợp và tiếp tục gắn bó.

Khoảng chín tháng sau, họ gặp Janie Coppola. Mối quan hệ ban đầu dần phát triển theo hướng khác: Margaret và Janie không chỉ có tình cảm mà còn trở thành bạn thân. Janie ngày càng dành nhiều thời gian ở căn hộ của Margaret và Cody. Đáng nói, Margaret thừa nhận rằng cả ba nhận ra họ đang cùng làm mọi việc và dần yêu Janie. Điều đó khiến họ phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ.

Theo lời Margaret, Janie là người đầu tiên nói lời yêu với cô. Khoảng một tuần sau, Janie cũng bày tỏ tình cảm với Cody. Từ đây, cả ba bắt đầu những cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc xây dựng cuộc sống chung.

Họ chú ý đến cả những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt, chẳng hạn thay phiên nhau ngồi ở ghế phụ trên ô tô để tránh tạo cảm giác người này được ưu tiên hơn người kia.

Với Margaret, điều quan trọng là mối quan hệ phải công bằng và bình đẳng, dù cô và Cody đã hẹn hò lâu hơn Janie khoảng một năm rưỡi.

Margaret French, Cody Coppola và Janie Coppola. Ảnh: Brian Storey.

Cô cho biết cả ba thường xuyên trao đổi, hỏi han cảm xúc của nhau và chủ động nói rõ những điều khiến mình băn khoăn. Theo Margaret, việc liên tục giao tiếp giúp họ duy trì sự gắn kết.

Trong giai đoạn bắt đầu tìm hiểu Janie, Margaret và Cody cũng chuẩn bị kết hôn hợp pháp. Janie vẫn tham gia vào dịp đặc biệt này. Margaret cho biết thời điểm đó, cả ba cảm thấy khá an toàn với mối quan hệ nên không xuất hiện những tổn thương hay bất mãn liên quan đến đám cưới.

Lễ cưới đầu tiên của Margaret và Cody có quy mô nhỏ, với tổng cộng 14 người tham dự, trong đó có Janie. Họ dự định tổ chức một buổi lễ lớn hơn trong tương lai.

Bảy năm sau, khi quyết định thực hiện đám cưới mà mình mong muốn, cả ba nhận thấy buổi lễ nên có sự hiện diện của tất cả những người trong mối quan hệ.

Margaret hiểu rằng quyết định tổ chức đám cưới ba người có thể khiến nhiều người thắc mắc. Tại Mỹ, hôn nhân hợp pháp không cho phép ba người cùng đứng tên kết hôn như vợ chồng.

Margaret và Cody đã kết hôn hợp pháp, trong khi lễ cưới với Janie mang tính nghi thức, không tạo ra một cuộc hôn nhân hợp pháp thứ hai. Cả ba cũng chuẩn bị nhiều giấy tờ liên quan đến di chúc, bảo hiểm nhân thọ và quyền đại diện pháp lý để sắp xếp những vấn đề trong cuộc sống chung.

Dù vậy, Margaret thừa nhận các giấy tờ này không thể mang lại sự bảo đảm pháp lý giống như giấy đăng ký kết hôn. Với cô, buổi lễ có ý nghĩa khác: đó là dịp để bạn bè, người thân và những người xung quanh chứng kiến, công nhận gia đình mà cả ba đang cùng xây dựng.

Margaret cho biết trước đây cô gọi Cody là chồng, Cody gọi cô là vợ, còn Janie được giới thiệu là bạn gái của họ. Sau buổi lễ, cả ba xem nhau là những người bạn đời.

Margaret mô tả đám cưới là một ngày hoàn hảo. Thời tiết thuận lợi, khách mời cư xử vui vẻ và không có sự cố đáng kể. Tất nhiên, tổ chức một lễ cưới dành cho ba người cũng khiến họ phải điều chỉnh một số phong tục truyền thống vốn được thiết kế cho hai cô dâu, chú rể. Chẳng hạn, việc sắp xếp vị trí cho ba người cùng người chủ trì buổi lễ cần được tính toán kỹ lưỡng.

Dẫu có những khác biệt, Margaret cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất là được chứng kiến bạn bè và gia đình từ nhiều nơi cùng gặp gỡ, giao lưu để chúc mừng mối quan hệ của họ.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, buổi lễ trở thành dịp để cả ba nhìn lại hành trình đã qua và công khai khẳng định sự gắn bó của mình.