Cặp vợ chồng hờ lập đường dây trộm cắp, tiêu thụ 10 tấn thịt chó khắp các tỉnh

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó trộm cắp quy mô lớn trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Một đêm trộm 21 con chó

Trước đó, đầu tháng 10/2026, tiếp nhận tin báo của người dân về tình trạng liên tục bị mất trộm chó tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao..., Phòng CSHS nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua công tác truy xét, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Bá Long (SN 1997, ngụ TP Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu bất minh liên quan đến việc tiêu thụ động vật không rõ nguồn gốc.

Ngày 8/10, Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Bình (TP Đồng Nai) kiểm tra căn nhà quây tôn kín của Long tại khu phố 14, phường Long Bình. Tại đây, công an phát hiện khu vực bên trong được bố trí làm nơi giết mổ, sơ chế động vật.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Khám xét xe ô tô đậu trong sân, công an thu giữ 21 con chó đã chết cùng súng kích điện tự chế và các thiết bị phục vụ việc trộm cắp. Tiếp tục kiểm tra tủ đông và thùng xốp, lực lượng chức năng phát hiện thêm 32 con chó và 57 con mèo đã làm thịt, đang chờ đem đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, công an làm rõ nhóm trực tiếp đi trộm. Trong đó, Nguyễn Thanh Liêm có nhiệm vụ lái ô tô chở nhóm đi nhiều tỉnh thành, Nguyễn Ngọc Trí có nhiệm vụ dùng súng kích điện bắn chó và Nguyễn Ngọc Nhi thu gom chó lên xe.

Các đối tượng thay BKS giả vào ô tô để đi nhiều tỉnh, thành nhằm trộm chó, mèo. Ảnh: CA

Sau khi trộm được, các đối tượng chở về nhà của Long để đối tượng này cùng Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Quả sơ chế, phân loại và chia tiền theo kg. Chỉ riêng trong đêm 7/10 đến sáng 8/10, nhóm này đã trộm 21 con chó tại nhiều địa bàn.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng: Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bóc gỡ đường dây tiêu thụ hơn 10 tấn thịt chó sang nhiều tỉnh, thành

Phòng CSHS tiếp tục truy xét tận gốc hệ thống thu mua, tiêu thụ. Công an triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, ngụ TP Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Vân khai nhận sống chung như vợ chồng với Nguyễn Bá Long. Cả hai cùng bàn bạc, tổ chức đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo.

Trong đó, Vân đảm nhận vai trò quản lý tài chính, chào bán thịt chó qua mạng xã hội cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành. Khi chốt đơn, Vân báo Long đóng thùng gởi xe khách, tiền hàng được chuyển thẳng vào tài khoản của Vân.

Đối tượng Nguyễn Long Yến Vân. Ảnh: CA

Mở rộng truy xét dữ liệu giao dịch của Vân, Cơ quan CSĐT đã làm việc với 4 đối tượng chuyên thu mua thịt chó số lượng lớn dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp, gồm: Lương Thị Thảo (SN 1994, ngụ TP Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, ngụ tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, ngụ TP Hà Nội).

Bước đầu xác định, giao dịch giữa Vân và 4 đầu mối trên lên tới hơn 860 triệu đồng, tương ứng với khối lượng thịt chó tiêu thụ ước tính trên 10 tấn.

Các đầu mối tiêu thụ thịt chó (từ trái qua phải): Lương Thị Thảo, Đinh Văn Thịnh, Đặng Thị Tho, Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: CA

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Long Yến Vân, Lương Thị Thảo, Đinh Văn Thịnh, Đặng Thị Tho và Nguyễn Thị Ngọc về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.