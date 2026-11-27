Tiếc cho con đường ngàn tỷ

ngày 17/11, ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái, chủ trì buổi làm việc về tiến độ di dời lưới điện và ngầm hóa hạ tầng viễn thông trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy. Các đơn vị viễn thông được đề nghị hạ ngầm toàn bộ cáp trên tuyến trước ngày 8/12. Công ty Điện lực Thủ Đức được đề nghị nhổ trụ, cắt dây điện trước ngày 11/12, để con đường kịp khánh thành vào ngày 30/12 như dự kiến.

Con đường dài gần 2km, được mở rộng lên 30m với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Mặt đường đã rộng ra từ nhiều tháng nay, nhưng khoảng 200 trụ điện cũ vẫn đứng giữa lòng đường. Đầu tháng 11, đại diện Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết các trụ cũ chưa thể dời ngay vì phải giữ điện sinh hoạt cho người dân. Ngành điện đang dựng hàng trụ mới dọc mép vỉa hè, kéo dây và đấu nối sang đó. Khi điện đã chuyển sang đường dây mới, trụ cũ mới được thu hồi hết.

Hàng trụ điện trên đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh) sau khi được dời vào sát lề đường, đầu tháng 10/2026

Phần di dời lưới điện là một dự án riêng của Công ty Điện lực Thủ Đức, đơn vị thuộc EVNHCMC, với các gói thầu đã chọn xong nhà thầu từ tháng 6 đến đầu tháng 11/2026, tổng giá trúng thầu gần 10,3 tỷ đồng. Hồi tháng 4, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng phường Cát Lái, chủ đầu tư con đường, cho biết nhiều đoạn đã làm xong vỉa hè và hào kỹ thuật. Ban đề nghị hai phường Cát Lái, Bình Trưng sớm duyệt phương án bồi thường lưới điện, làm cơ sở để ngành điện di dời, ngầm hóa toàn bộ hệ thống điện trên tuyến.

Đến nay, tức là 7 tháng sau khi nhiều đoạn vỉa hè và hào kỹ thuật đã hoàn tất, trên cùng con đường Nguyễn Thị Định, cáp viễn thông đang được đưa xuống đất, còn dây điện lại tiếp tục được kéo lên các trụ điện mới. Ngay cuối đoạn đường, ở nút giao Mỹ Thủy, ngành điện đã có dự án ngầm hóa lưới điện đồng bộ với dự án xây dựng nút giao, chọn xong nhà thầu thi công từ tháng 4/2025.

Đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An, dài khoảng 600m, được mở rộng lên 23m với vốn đầu tư 1.067 tỷ đồng. Công trình theo kế hoạch phải xong vào tháng 11/2025, nhưng kéo sang năm 2026 vì hàng chục trụ điện vẫn đứng giữa lòng đường.

Ngày 15/01/2026, tại buổi họp báo của thành phố, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết chủ đầu tư đã lập hồ sơ bồi thường để ngành điện di dời lưới điện trung thế và hạ thế, kinh phí dự kiến hơn 6,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Gia Định không đồng ý với phương án bồi thường này, yêu cầu chủ đầu tư tự dời trụ điện, dựng lại lưới điện rồi bàn giao cho mình.

Cuối tháng 7/2026, khi hàng trụ vẫn đứng giữa đường, ông Trần Hữu Tín, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng), gọi phần việc này là hạng mục "di dời tạm" lưới điện trung thế, hạ thế. Cuối tháng 9, Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh, chủ đầu tư phần di dời lưới điện, cho biết toàn bộ trụ mới trên vỉa hè đã dựng xong. Đầu tháng 10, trụ dưới lòng đường được nhổ đi, trụ mới đứng sát lề đường, cáp viễn thông thì được hạ ngầm.

Các đơn vị phối hợp hạ ngầm cáp viễn thông trên đường Chu Văn An, tháng 10/2026

Khi hạng mục "di dời tạm" vừa xong, đến giữa tháng 10, phường Bình Thạnh tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa Chu Văn An thành tuyến đường văn minh kiểu mẫu, trong đó có việc bó gọn cáp viễn thông và "từng bước nghiên cứu ngầm hóa" lưới điện.

Ngay bên cạnh đoạn đường mãi không ngầm được lưới điện ấy, đoạn tiếp theo của chính đường Chu Văn An, từ cầu Chu Văn An đến đường Đinh Bộ Lĩnh, từ lâu đã nằm trong một dự án "Ngầm hóa lưới điện đường Chu Văn An (từ cầu Chu Văn An đến Đinh Bộ Lĩnh) và đường Bùi Đình Túy" do Ban QLDA Lưới điện phân phối TPHCM (EVNHCMC) làm chủ đầu tư.

Ở Gò Vấp cũ, cuối năm 2024, giải thích chuyện trụ điện chậm dời trên đường Dương Quảng Hàm, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết với các công trình giao thông mới, ngành điện thực hiện ngầm hóa thay cho di dời cột điện. Con đường này sau đó đã hoàn thành đưa điện xuống đất, 76 trụ điện cũ được nhổ lên, kịp thông xe dịp 30/4/2025.

Quy chuẩn đòi đi ngầm, trụ mới vẫn mọc lên

Từ ngày 01/5/2016, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình cấp điện đã yêu cầu dây điện trung thế đi trong đô thị phải dùng cáp ngầm. Theo thông tin của EVNHCMC, dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định được phê duyệt năm 2017; khi đó quy chuẩn này đã có hiệu lực. Bản quy chuẩn thay thế, áp dụng từ ngày 01/7/2024, yêu cầu cả dây trung thế lẫn dây hạ thế trong đô thị phải được đi ngầm. Riêng việc kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn khi lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương.

Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, đến nay vẫn còn hiệu lực, buộc chủ đầu tư làm mới hoặc mở rộng đường phải xây cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để đặt đường dây, đường ống theo quy hoạch. Quy hoạch chung TPHCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6/2025 cũng định hướng ngầm hóa lưới điện trung thế trên các tuyến đường phố chính.

Trụ điện bê tông mới được tập kết dọc vỉa hè đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái) để dựng lên thay hệ thống cũ, đầu tháng 11/2026

Hàng trụ điện mới trên hai tuyến đường Nguyễn Thị Định và Chu Văn An có thuộc diện phải áp dụng các quy định này hay không, nhất là khi Sở Xây dựng vẫn gọi việc dời trụ điện ở Chu Văn An là "di dời tạm", cần câu trả lời của Sở Xây dựng và EVNHCMC.

Theo EVNHCMC, khi chủ đầu tư bồi thường cho lưới điện hiện hữu, ngành điện phải nhận tiền rồi tự lập dự án, lo vốn, đấu thầu, thi công, nên mất nhiều thời gian. Ngành điện vì vậy kiến nghị đưa phần di dời lưới điện vào chính dự án giao thông, để chủ đầu tư con đường tự thực hiện.

Tiền hậu bất nhất, khi ở đường Nguyễn Thị Định, ngành điện tự làm dự án di dời lưới điện; còn ở đường Chu Văn An, chủ đầu tư phải tự lập dự án di dời, hoàn thành rồi mới bàn giao lại cho Công ty Điện lực Gia Định quản lý. Hai cách làm khác nhau, nhưng đều kết thúc bằng hàng trụ mới trên vỉa hè.

Trong khi đó, đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (xã Bà Điểm), cũng là một con đường mở rộng, việc ngầm hóa lưới điện được đưa vào thành một hạng mục của chính dự án làm đường. Chủ đầu tư con đường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, bỏ vốn xây hào kỹ thuật, sau đó bàn giao cho ngành điện kéo cáp. Đến cuối tháng 6/2026, lưới điện ngầm trên tuyến đã đóng điện, trụ điện được tháo dỡ.

Tháng 7/2025, EVNHCMC cho biết từ năm 2023, tài chính của EVN gặp nhiều khó khăn, EVNHCMC cũng không còn được dùng nguồn vốn kích cầu của thành phố cho các dự án ngầm hóa. Hiện EVNHCMC tiếp tục xây dựng kế hoạch ngầm hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo quy hoạch đô thị và khả năng cân đối nguồn vốn, trong đó chú trọng di dời, sắp xếp hệ thống điện trên những tuyến đường có kế hoạch mở rộng.

Đoạn tiếp theo của đường Nguyễn Thị Định, từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái, đang được đề xuất mở rộng với lộ giới 60m để nối với cầu Cát Lái. Những hàng trụ vừa dựng trên hai tuyến đường nghìn tỷ là lời nhắc rằng phương án ngầm hóa lưới điện, cùng nguồn tiền cho nó, cần được chủ đầu tư con đường và ngành điện tính ngay từ khi lập hồ sơ dự án, như cách làm ở Nguyễn Ảnh Thủ nối dài.

Nếu không, mỗi lần nhổ một hàng trụ vừa trồng là thêm một khoản tiền chi hai lần cho cùng một đoạn lưới, và người dân lại thêm một lần chịu cảnh đào lên, lấp xuống.