Cấp ủy sâu sát, tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Chủ động nắm tình hình

Xã Quang Trung có gần 2.285 ha đất nông nghiệp, địa hình tương đối bằng phẳng, hình thành các cánh đồng lớn. Người dân có truyền thống sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn bước đầu hình thành một số vùng sản xuất tập trung như: Khoai tây, ngô ngọt, cây lạc… Tuy vậy, tập quán sản xuất của một bộ phận người dân còn mang tính hộ gia đình, quy mô nhỏ lẻ; việc áp dụng quy trình kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa thiếu đồng bộ.

Cán bộ xã Quang Trung động viên Nhân dân chăm sóc, mở rộng diện tích trồng ngô ngọt.

Thấy rõ thực trạng đó, Đảng ủy xã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại với nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, qua đánh giá toàn bộ lợi thế cũng như hạn chế về sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Không phát triển dàn trải theo chiều rộng mà tập trung nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ.

Từ chỉ đạo đó, các thôn tổ chức lại sản xuất trên cơ sở lựa chọn các mô hình đã có tín hiệu thị trường tốt để củng cố và nhân rộng. Điển hình là tại thôn Lam Cốt, nội dung đẩy mạnh sản xuất thường xuyên được đưa vào các kỳ sinh hoạt của Chi bộ. Vụ đông này, Chi bộ chỉ đạo tăng diện tích trồng ngô ngọt lên 20 ha, lạc khoảng 2 ha và các loại rau màu khác. Bà Triệu Thị Mai, một người dân trong thôn nói: “Được thôn khuyến khích nên ngoài ruộng của gia đình, tôi thuê thêm ruộng của nhiều người khác để trồng ngô ngọt vụ đông. Các đảng viên trong Chi bộ và cán bộ thôn, Hội Nông dân thường xuyên đến thăm ruộng, động viên, trao đổi kỹ thuật, giúp tôi yên tâm sản xuất. Một số diện tích trồng ngô chuẩn bị được thu hoạch đã có đầu mối bao tiêu, tôi ước tính 1 sào trồng ngô hiệu quả cao hơn 4 - 5 lần trồng lúa”.

Tại nhiều xã, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ kinh tế quan trọng, tỷ lệ nông dân chiếm số lớn trong tổng dân cư, do đó cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng nông dân. Sự quan tâm đó thể hiện trong việc chỉ đạo kịp thời; yêu cầu các bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp nắm bắt khó khăn trong sản xuất, lựa chọn cơ cấu giống, phòng ngừa dịch bệnh… Đồng thời làm tốt hoạt động kết nối tiêu thụ và tham mưu giải pháp phát triển sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của từng xã, phường.

Kết nối tiêu thụ

Việc tăng cường phối hợp với các đầu mối thu mua, trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường và xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp được xác định là hướng đi quan trọng, giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, giảm tình trạng sản xuất thiếu định hướng và nâng cao giá trị sản phẩm.

Điểm nhấn trong phương thức lãnh đạo là Thường trực Đảng ủy trực tiếp nắm bắt khó khăn của nhà vườn, điều hành việc tìm giải pháp cho đầu ra nông sản, thay vì chỉ dừng ở ban hành chủ trương và giao nhiệm vụ.

Phường Phượng Sơn có gần 4,8 nghìn ha cây ăn quả, trong đó hơn 3 nghìn ha vải thiều; ngoài ra có các sản phẩm đặc trưng khác như: Cam, bưởi, ổi, nho, táo… Đồng chí Đặng Huy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, vấn đề Đảng ủy đặt ra không chỉ là tăng sản lượng mà phải tạo thêm giá trị và đầu ra bền vững cho người trồng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025–2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I xác định phát triển nông nghiệp giá trị cao là một hướng trọng tâm. Đảng ủy tiếp tục cụ thể hóa bằng Đề án số 04-ĐA/ĐU về phát triển vùng cây ăn quả giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch miệt vườn giai đoạn 2026–2030.

Điểm nhấn trong phương thức lãnh đạo là Thường trực Đảng ủy trực tiếp nắm bắt khó khăn của nhà vườn, điều hành việc tìm giải pháp cho đầu ra nông sản, thay vì chỉ dừng ở ban hành chủ trương và giao nhiệm vụ. Đảng ủy chỉ đạo UBND phường tổ chức thực hiện, kết nối các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và thị trường; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chi bộ vận động, đồng hành cùng người dân đổi mới cách sản xuất, quảng bá, bán hàng.

Cụ thể, phường đưa hơn 20 cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đi học kỹ năng livestream bán hàng. Tiếp đó, Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội thảo về thương mại điện tử, livestream và phát động cuộc thi ứng dụng AI để quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng. Năm 2026, Phượng Sơn có 21 vườn vải được công nhận “vườn vải đẹp”, phục vụ tham quan, trải nghiệm. Trên địa bàn đã hình thành 14 tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao với gần 170 thành viên.

Đồng chí Đặng Huy Hà nói: “Thời gian tới, Đảng ủy tập trung chỉ đạo 3 nội dung quan trọng: Nâng chất lượng và chuẩn hóa vùng trồng, mã số, truy xuất nguồn gốc. Tăng liên kết giữa nhà vườn, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các kênh bán hàng số. Phát triển chế biến, nhận diện chung “Phượng Sơn – Miệt vườn trái ngọt” và du lịch trải nghiệm để gia tăng giá trị sản phẩm”.

Làm việc với đại diện cấp ủy nhiều địa phương được biết, quan điểm xuyên suốt là cấp ủy, chính quyền không làm thay việc bán hàng cho nông dân, mà phải chủ động mở đường, kết nối, hướng dẫn và tạo điều kiện để người dân tự tin bước vào thị trường. Hiệu quả lãnh đạo cuối cùng phải được thể hiện ở đầu ra ổn định và thu nhập thực tế của nhà vườn.

Dưới chỉ đạo của Đảng ủy các xã, phường, nhiều địa phương xây dựng các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản, góp phần hạn chế rủi ro đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người sản xuất. Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với nông dân hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.