Cấp ủy gần dân - việc khó ở cơ sở được tháo gỡ

Tại Chi bộ thôn Cang Đề, xã Púng Luông, những buổi sinh hoạt chi bộ không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng mà còn là nơi cán bộ, đảng viên trực tiếp trao đổi những khó khăn trong quá trình công tác. Từ những kiến nghị về thực hiện nhiệm vụ, đảng viên còn đề xuất được hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, nộp đảng phí trên nền tảng số. Qua đó, cấp ủy xã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, giúp đảng viên từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Anh Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Púng Luông cho biết: “Trên cơ sở những kiến nghị của người dân, chúng tôi kịp thời nắm khó khăn, vướng mắc ở đâu, liên quan đến ngành nào. Những nội dung thuộc trách nhiệm của cấp ủy thì chúng tôi trực tiếp trao đổi và tháo gỡ ngay”.

Cùng với đó, các chi bộ ở Púng Luông gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ chuyển đổi số đến phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự. Đặc biệt, dù từng được đánh giá là địa bàn khó hoàn thành tiêu chí xã không ma túy, Púng Luông đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn kế hoạch.

Tại xã Mù Cang Chải, sự sâu sát của cấp ủy, chính quyền được thể hiện rõ qua công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đợt mưa lớn tháng 7/2026, gia đình ông Sùng A Hua ở thôn Háng Đăng Dê bị đất sạt xuống làm lở tường nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến gia đình lo lắng về mức độ an toàn của nơi ở. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, nắm thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất hỗ trợ.

Ông Sùng A Hua chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, đến thăm hỏi, làm giấy tờ báo cáo tỉnh để hỗ trợ gia đình. Được tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình tôi có thêm kinh phí để khắc phục chỗ đất sạt lở. Tôi rất phấn khởi, gia đình cũng yên tâm hơn”.

Thực tế tại Mù Cang Chải cho thấy, công tác phòng, chống thiên tai đòi hỏi sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể ngay từ cơ sở. Ông Giàng A Câu - Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải cho biết: “Chúng tôi xác định phòng, chống thiên tai phải gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu.

Cấp ủy tập trung chỉ đạo xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn, phân công lực lượng cụ thể, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra”. Điều đáng chú ý, hướng về cơ sở không chỉ được thực hiện khi có vụ việc nổi lên hay khi người dân gặp khó khăn. Khi trở thành nền nếp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động này giúp cấp ủy chủ động phát hiện những vấn đề từ sớm, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên gần gũi, chia sẻ trách nhiệm với nhân dân.

Sát cơ sở, đưa chủ trương vào cuộc sống ở xã Phình Hồ, Bí thư Chi bộ thôn Giàng A Súa không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, kiên trì giải thích những nội dung bà con chưa hiểu. Từ việc vận động đến hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc chè Shan tuyết, anh từng bước giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Ông Giàng A Ninh, thôn Phình Hồ chia sẻ: “Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên những nội dung chưa rõ, Bí thư Súa luôn kiên trì giải thích để người dân hiểu và thực hiện”. Sự sâu sát ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Thôn Phình Hồ hiện có 10 ha chè Shan tuyết; mỗi năm giảm từ 16 - 20 hộ nghèo. Theo ông Đỗ Chí Công - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Phình Hồ, dù là bí thư chi bộ trẻ, anh Giàng A Súa luôn năng động, trách nhiệm, chủ động học hỏi kinh nghiệm, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ. Tại xã Hợp Thành, việc gắn bó với Nhân dân được Chi bộ Các cơ quan Đảng cụ thể hóa bằng những hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo gia đình chính sách và hộ khó khăn.

Ông Đoàn Văn Ngàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Thành cho biết, địa phương sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng những hoạt động thiết thực, tăng cường gắn kết giữa tổ chức đảng với Nhân dân. Sau hợp nhất, xã Hợp Thành có 43 chi bộ với 488 đảng viên. Cùng với đổi mới sinh hoạt, các chi bộ triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, phong trào “Dân vận khéo”, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đưa cấp ủy về gần dân, sát cơ sở không chỉ là đổi mới phương pháp lãnh đạo mà còn là thước đo trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Từ việc lắng nghe, giải quyết kiến nghị đến trực tiếp đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, những việc làm thiết thực đang góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây là nền tảng để các tổ chức đảng ở Lào Cai nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tạo động lực phát triển địa phương trong giai đoạn mới.