Cấp ủy cơ sở cần chủ động xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các xã, phường.

Trong quý III, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được chú trọng. Đến ngày 18/9, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 4.131 đảng viên, đạt 95,43% chỉ tiêu năm. Công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Đến ngày 31/8, thu ngân sách nhà nước ước đạt 66.100 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công, thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường vẫn phát sinh vi phạm.

Bí thư Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm; ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu nhìn nhận hạn chế trong triển khai nghị quyết, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; quyết liệt tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: T.CÔNG

Về xây dựng Đảng, các cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả nghị quyết, kết luận mới của Trung ương theo phương châm “sáu rõ”; hoàn thành quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XIV) trong quý IV/2026.

Khẩn trương rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, thống nhất với quy chế của Thành ủy, quy định mới của Trung ương và thực tiễn địa phương.

Tổ chức sinh hoạt chính trị thiết thực về công tác tư tưởng, gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực thi công vụ.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận; nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo đồng thuận trong triển khai các chủ trương, đề án lớn của Trung ương và thành phố.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; bố trí nhân sự phù hợp vị trí việc làm, tinh giản biên chế đúng quy định, đánh giá cán bộ khách quan, thực chất.

Các cấp ủy tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, đổi mới sinh hoạt chi bộ; tăng cường giám sát cán bộ trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; khắc phục hạn chế đã được chỉ ra.

Về công tác dân vận và Mặt trận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo công tác dân tộc, tôn giáo.

Triển khai đề án thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố rà soát việc kết nghĩa giữa các xã, phường, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, tránh hình thức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kết luận hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Về xây dựng chính quyền, chuyển đổi số, cần hoàn thiện hạ tầng số, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thành giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026.

Tổ chức tốt hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; kịp thời thực hiện chế độ cho người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khi HĐND thành phố sửa đổi nghị quyết liên quan.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu rà soát chỉ tiêu năm 2026, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ chậm tiến độ. Mỗi nhiệm vụ phải rõ giải pháp, thời hạn, cơ quan chủ trì, phối hợp, trách nhiệm cá nhân.

Tăng cường giám sát, đôn đốc giải ngân đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn thành phố giao, chậm nhất ngày 31/1/2027.

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy báo cáo tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Các địa phương bám sát quy hoạch chung, xác định tiềm năng, động lực tăng trưởng, hình thành sản phẩm đặc trưng; hoàn thiện quy hoạch xã, phường, nông thôn; triển khai dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hoàn thiện dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính; xử lý hồ sơ tồn đọng, bàn giao hồ sơ dự án cho địa phương thụ hưởng. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, lòng, lề đường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quan tâm tu bổ, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; tổ chức tốt các ngày lễ lớn, chăm lo đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Về quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, giữ vững an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường không ma túy thực chất; xử lý vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, rút kinh nghiệm sau diễn tập khu vực phòng thủ.

Để ứng phó mùa mưa bão, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị chú ý rà soát khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, chia cắt; xây dựng phương án di dời, ổn định dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân; dự trữ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm ứng phó thiên tai…