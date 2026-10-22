Cáp treo Núi Bà Tây Ninh nắm hàng trăm tỷ đồng cho vay, lãi phải thu tăng hơn 4 lần

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu thuần đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 32%. Giá vốn hàng bán tăng 12,6% lên 6,3 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 5,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh đạt 5,56 tỷ đồng, tăng 3,2% so với quý III/2025. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm nhẹ từ 70 triệu đồng xuống 69 triệu đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44%, lên 1,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận 28 triệu đồng thu nhập khác và trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 25,2%.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước với doanh thu thuần đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 32% (Ảnh: Sun Group).

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm lại cho thấy diễn biến kém tích cực hơn. Doanh thu thuần đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 3,5% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026 tổng tài sản của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 394 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng chủ yếu với 384 tỷ đồng, tăng 8%. Tài sản dài hạn đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 9%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 17,94 tỷ đồng đầu năm xuống còn 2,3 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng giảm 86,8%. Trong đó, tiền mặt tăng từ 156 triệu đồng lên 187 triệu đồng, nhưng tiền gửi không kỳ hạn giảm từ 2,2 tỷ đồng xuống 1,1 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền gồm tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng, giảm từ 15,5 tỷ đồng xuống 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 324 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Khoản mục này chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, trong đó tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến 12 tháng đạt 23 tỷ đồng so với 11 tỷ đồng đầu năm.

Đáng chú ý, khoản phải thu về gốc cho vay ngắn hạn duy trì ở mức 309 tỷ đồng, trong khi lãi cho vay phải thu tăng từ 4 tỷ đồng lên 18,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng đáng kể từ 5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu tồn kho 6 tỷ đồng và công cụ, dụng cụ trong kho 4,2 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp chủ yếu là tài sản cố định, với giá trị còn lại 9,9 tỷ đồng, giảm 6,2% so với đầu năm. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đạt 295 tỷ đồng, trong khi giá trị hao mòn lũy kế lên tới 285 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 16,7 tỷ đồng, tăng 37,2% so với đầu năm. Toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 1,8 tỷ đồng lên 5,8 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 6,9 tỷ đồng lên 9,1 tỷ đồng. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm từ 6,4 tỷ đồng xuống 5,8 tỷ đồng, trong khi thuế giá trị gia tăng phải nộp tăng từ 95,8 triệu đồng lên 791 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 377 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và chiếm phần lớn tổng nguồn vốn. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 127 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển đạt 51 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 175 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của kỳ này đạt 23 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều ngày 22/10 cổ phiếu TCT của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh giảm 5,41% so với giá tham chiếu xuống 16.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 2.600 đơn vị.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được thành lập năm 2001, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, hàng hóa và cung cấp dịch vụ du lịch bằng hệ thống cáp treo, máng trượt tại khu vực Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Núi Bà Đen là một trong những điểm đến du lịch tâm linh lớn của khu vực Đông Nam Bộ, thu hút lượng khách tham quan thường xuyên. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với nhu cầu di chuyển và tham quan tại khu vực này.