Cặp tình nhân chuyên lừa mua hàng, tạo chuyển tiền giả để chiếm đoạt

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hoà và Trần Nguyễn Ngọc Trâm là hai đối tượng vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào tháng 6/2026. Cả hai không đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng.

Do cần tiền tiêu xài, vào ngày 13/9, Hoà và Trâm đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó, các đối tượng vào ứng dụng momo trên điện thoại tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của hai đối tượng Hoà và Trâm.

Với thủ đoạn này, 2 đối tượng Hoà và Trâm đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng nhiều xã, phường ở Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi chiếm đoạt được số tài sản, 2 đối tượng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk giao cho Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng. Công an xã Quảng Phú thông báo những ai là bị hại của 2 đối tượng trên đến trụ sở số 146 Hùng Vương, xã Quảng Phú trình báo để được giải quyết theo quy định.