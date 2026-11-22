Ngày 20/11/2026, UBND phường Thuận Hóa đã tổ chức khen thưởng tập thể Công an phường vì có thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an Tp. Huế về đổi mới tư duy, phương pháp đấu tranh, Công an phường Thuận Hóa xác định phòng, chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Quan điểm “Đánh cả đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, không dừng ở khúc giữa” được cụ thể hóa bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Quyết liệt đấu tranh, giữ vững an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an phường Thuận Hóa đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các xã, phường xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra triệt để, truy xét tận gốc các hành vi phạm tội.

Đặc biệt, trong Cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, lực lượng Công an phường Thuận Hoá liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết trong đấu tranh, góp phần phòng ngừa ma túy và giữ ổn định tình hình tại cơ sở.

Ghi nhận những thành tích đó, ngày 20/11/2026, UBND phường Thuận Hóa đã tổ chức khen thưởng tập thể Công an phường vì có thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Đây là sự động viên kịp thời, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Tố giác tội phạm - trách nhiệm chung của cộng đồng

Bên cạnh vai trò chủ công của lực lượng chức năng, việc xây dựng địa bàn an toàn không thể thiếu sự đồng hành của mỗi người dân. Tố giác tội phạm không chỉ là hành động thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.

Lực lượng Công an phường Thuận Hoá (Tp. Huế) phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn...

Công an phường Thuận Hóa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ dân phố và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng kế hoạch; nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa ma túy, kịp thời phát hiện và thông tin cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu vi phạm. Mỗi người dân cần có trách nhiệm với thông tin mình cung cấp, không tự ý đối đầu hoặc lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tấn công trấn áp mạnh mẽ, không khoan nhượng với tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác; đồng thời đẩy mạnh phối hợp, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Một địa bàn bình yên không chỉ được tạo dựng bằng những đợt đấu tranh quyết liệt mà còn bắt đầu từ ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của từng người dân. Khi chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng cùng hành động, Thuận Hóa sẽ có thêm nền tảng vững chắc để xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững./.