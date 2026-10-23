Cấp thoát nước Phú Yên (PWS): Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận quý III/2026 đi xuống

Doanh thu tăng, lợi nhuận chịu sức ép từ chi phí

CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (mã ck: PWS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026.

Theo đó, trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 41 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động cung cấp nước sạch tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 13%, lên 23 tỷ đồng. Nhờ doanh thu cải thiện, lợi nhuận gộp của công ty đạt 18 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đà tăng của lợi nhuận gộp không đủ bù đắp áp lực từ các khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng tăng 18%, lên gần 6,9 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24%, lên 3,7 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng kém thuận lợi khi doanh thu tài chính giảm 14%, xuống 1,1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 26%, lên 672 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, PWS ghi nhận 6,85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, giảm 5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận 9 tháng giảm dù doanh thu tăng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PWS đạt 110 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 2%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PWS đạt 501 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản cố định tăng 21%, lên 376 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh 91%, xuống còn 4,3 tỷ đồng. Diễn biến này chủ yếu đến từ việc Công ty hoàn tất và kết chuyển 88 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản vào tài sản cố định trong kỳ tại dự án nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu và Nhà máy nước Sông Cầu.

Trong 9 tháng, PWS đã chi 44 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Việc gia tăng đầu tư khiến lượng tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý III giảm 39%, xuống còn 5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng 9%, lên 82 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PWS tại cuối quý III đạt 77 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng mạnh 124%, lên 45 tỷ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang, ở mức 9,9 tỷ đồng.