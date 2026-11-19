Kỹ sư trẻ người Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí vận hành quan trọng tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tháng 11/2026, dây chuyền cán 3, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 đã chuyển sang chạy thử nóng để hiệu chỉnh thiết bị. Không chỉ có công suất lớn lên tới 1,6 triệu tấn thép cán, dây chuyền sử dụng công nghệ Danieli của Italia hiện đại bậc nhất thế giới, với yêu cầu các vị trí vận hành kỹ thuật chuyên sâu. Trong số 300 vị trí cần bố trí để vận hành dây chuyền, nhà máy vẫn thiếu gần 60 nhân sự, từ trưởng ca, phó ca, kỹ thuật viên công nghệ, đến công nhân kỹ thuật lành nghề.

Cũng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, khi vận hành giai đoạn 2 của Nhà máy Sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn, doanh nghiệp đã tuyển dụng 200 lao động, chủ yếu là người địa phương. Theo ông Hà Thọ Bảo, Trưởng Phòng Kinh doanh: "Phần lớn lao động tuyển dụng đã đáp ứng được các vị trí kỹ thuật cơ bản, nhưng rất khó tìm được nhân lực có chuyên môn cho những vị trí vận hành quan trọng. Đây là một trong những khó khăn của nhà máy khi đưa dây chuyền vào vận hành ổn định”.

Chỉ tính riêng tại nhóm doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp được rà soát, có tới 10/14 doanh nghiệp gặp khó khăn vì thiếu lao động, với tổng số 560 người. Nhu cầu tập trung tại một số nhà máy mới vận hành như Nhà máy chế tạo thiết bị, kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn đang thiếu 300 lao động, Công ty TNHH DS Hi-Tech Vina, giai đoạn 2 thiếu 100 lao động...

Tình trạng thiếu lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao là vấn đề các doanh nghiệp đã lo ngại từ trước khi đầu tư mở rộng nhà máy. Tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Công ty TNHH DS Hi-Tech Vina cho biết cần lao động kỹ thuật để vận hành dây chuyền 2, đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ khi nhà máy giai đoạn 1 đi vào vận hành ổn định. Ông Lee Jae Taeg, Giám đốc Công ty TNHH DS Hi-Tech Vina, chia sẻ: “Thanh Hóa cần hoạch định sớm chiến lược đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi mong muốn tỉnh thúc đẩy hợp tác giữa trường nghề, đại học với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, qua đó đào tạo và cung cấp lao động kỹ thuật tay nghề cao, hạn chế tình trạng lao động rời địa phương, trong khi doanh nghiệp lại thiếu nguồn nhân lực cung ứng cho các hoạt động sản xuất".

Thực tế, việc tiếp cận, chuyển giao công nghệ là tất yếu và không phải là “bất khả thi”. Điển hình như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - tổ hợp hóa dầu chế biến sâu tầm cỡ thế giới và phức tạp nhất trong lĩnh vực lọc hóa dầu tại Việt Nam và khu vực, với 38 phân xưởng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới đã thực hiện chuyển giao thành công tới hơn 300 vị trí chuyên gia cho lao động Việt Nam vận hành.

Theo đó, năm 2017 trong giai đoạn kiểm tra, chạy thử hệ thống và chuẩn bị vận hành, đội ngũ của nhà máy có 383 chuyên gia, cán bộ biệt phái trên tổng số 1.394 lao động. Năm 2018, khi nhà máy bắt đầu vận hành thương mại, con số này là 322 trên tổng số 1.353 người. Đến tháng 9/2026, số chuyên gia, cán bộ biệt phái chỉ còn 48 người. Lao động do công ty tuyển dụng trực tiếp lên tới 1.321/1.369 nhân sự của nhà máy - minh chứng cho khả năng đảm nhiệm các vị trí quản lý và chuyên môn quan trọng trong một tổ hợp công nghệ phức tạp.

Các kỹ sư mới được tuyển dụng tiếp cận vận hành Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2.

Theo ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, lao động Việt Nam hiện chiếm 98% lực lượng lao động và đảm nhiệm 96% các vị trí chuyên môn kỹ thuật, quản lý, giám sát. Trong đó, đội ngũ nhân sự của nhà máy có 683 người Thanh Hóa, chiếm khoảng một nửa tổng số nhân sự.

Nguồn lao động dồi dào là một lợi thế của Thanh Hóa trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là vấn đề cần quan tâm. Thống kê đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thanh Hóa đạt khoảng 75%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. Đặc biệt, tỉnh vẫn thiếu đội ngũ có trình độ chuyên môn giỏi trong các lĩnh vực, có khả năng tự tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập.

Thanh Hóa có 11 khu công nghiệp đang triển khai và thu hút nhà đầu tư thứ cấp, cùng nhiều cụm công nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động. Với sự vận hành của các nhà đầu tư hạ tầng tầm cỡ quốc tế như WHA, Sumitomo... và triển vọng thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, nhu cầu lao động kỹ thuật trình độ cao sẽ tiếp tục tăng. Theo các doanh nghiệp, tỉnh cần sớm xây dựng lộ trình đào tạo, gắn kết hợp tác với doanh nghiệp để chuẩn bị nguồn cung đáp ứng nhu cầu mới. Ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia WHA Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đang tích cực các điều kiện kết nối hạ tầng kỹ thuật để các nhà đầu tư thứ cấp thuận lợi triển khai nhà máy; nhưng quan trọng hơn, đó là nguồn cung lao động. Chúng tôi đề xuất các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ sở đào tạo để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của khu công nghiệp trong tương lai”.