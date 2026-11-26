Nhu cầu nhân lực lớn, áp lực chuẩn bị từ sớm

Từ tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hệ thống đường sắt đô thị tại các thành phố lớn đang triển khai mở ra yêu cầu mới đối với công tác đào tạo nhân lực.

Không chỉ cần đội ngũ kỹ sư thiết kế, xây dựng mà các dự án còn đòi hỏi lực lượng chuyên môn sâu về điện, điện tử, thông tin tín hiệu, điều khiển tự động, quản lý vận hành và bảo trì hệ thống.

Ông Hoàng Năng Khang - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết, từ nay đến năm 2035, riêng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần đào tạo 3.840 nhân sự phục vụ vận hành và bảo trì (O&M).

Trong đó có nhiều chức danh quan trọng như lái tàu, điều độ chạy tàu, bảo dưỡng, sửa chữa và đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hệ thống hiện đại. Đây đều là những vị trí có yêu cầu chuyên môn cao, thời gian đào tạo dài và liên quan trực tiếp đến an toàn khai thác.

Bởi vậy, nếu đợi đến khi công trình hoàn thành mới bắt đầu chuẩn bị nhân lực thì nguy cơ thiếu hụt đội ngũ có chuyên môn, kinh nghiệm là điều khó tránh khỏi.

Phát triển đường sắt hiện đại phải bắt đầu từ nguồn nhân lực trong nước. Ảnh: Thế Kỷ.

Công tác đào tạo cần được triển khai đồng bộ với quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, tạo nguồn nhân lực sẵn sàng tiếp nhận và vận hành khi công trình đưa vào sử dụng.

Ở góc độ đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Giao thông vận tải đánh giá, riêng lĩnh vực đường sắt tốc độ cao trong thời gian tới đã cần hơn 10.000 kỹ sư.

Nếu tính tổng nhu cầu đến năm 2030, riêng nhóm ngành hạ tầng giao thông có thể cần khoảng 14.000 - 15.000 kỹ sư cùng hàng nghìn nhân lực vận hành, khai thác.

Quy mô nhu cầu này cho thấy áp lực không nhỏ đối với hệ thống đào tạo trong nước, nhất là khi nhiều chuyên ngành đường sắt hiện đại đòi hỏi kiến thức liên ngành và năng lực làm chủ công nghệ mới.

Các dự án lớn đang được triển khai được kỳ vọng thay đổi bộ mặt hạ tầng đường sắt Việt Nam. Ảnh: VNR.

Đổi mới đào tạo, từng bước làm chủ công nghệ

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Trường Đại học Giao thông vận tải đã xây dựng các chuyên ngành riêng về đường sắt và đường sắt tốc độ cao, đồng thời tham khảo chương trình đào tạo của nhiều quốc gia phát triển để hoàn thiện nội dung giảng dạy.

Sinh viên được tăng cường thực hành, tham quan công trình và tiếp cận các mô hình thực tế nhằm rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường với yêu cầu công việc.

Đây là hướng đi cần thiết, bởi đào tạo nhân lực đường sắt không thể chỉ dựa trên giáo trình và kiến thức lý thuyết. Đặc thù của ngành đòi hỏi người lao động phải có khả năng xử lý tình huống kỹ thuật, tuân thủ quy trình an toàn và thích ứng với môi trường vận hành có mức độ tự động hóa cao.

PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương - Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng cho rằng, để đáp ứng nhu cầu nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn 2050, cần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực dài hạn gắn với tiến độ triển khai từng dự án và yêu cầu nhân lực ở từng giai đoạn.

Bài toán nhân lực hiện nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng và cơ cấu chuyên môn. Khoảng cách giữa kinh nghiệm xử lý công việc hành chính với năng lực kỹ thuật chuyên sâu, thực hành tại một số vị trí vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Vì vậy đào tạo, bồi dưỡng cần hướng tới đúng chuyên ngành, đúng vị trí việc làm và có lộ trình nâng cao năng lực cho đội ngũ đang công tác.

Những dự án hạ tầng đường sắt quy mô lớn mở ra những nhiều cơ hội cùng với đó là thách thức cho doanh nghiệp Việt. Ảnh: VinSpeed

Một giải pháp quan trọng là tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chương trình, xác định chuẩn đầu ra, tổ chức thực tập và đánh giá năng lực người học.

Ngược lại, các trường đại học cần chủ động cập nhật công nghệ, phương pháp đào tạo và yêu cầu thực tế từ các dự án để điều chỉnh nội dung giảng dạy.

Các dự án đường sắt trọng điểm có vòng đời khai thác hàng chục năm, vì vậy nguồn nhân lực cũng phải được chuẩn bị với tầm nhìn dài hạn tương ứng.

Đầu tư cho đào tạo hôm nay chính là chuẩn bị điều kiện để những công trình được xây dựng trong tương lai không phụ thuộc kéo dài vào nguồn nhân lực bên ngoài.