Cấp thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 40B

Quốc lộ 40B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, Quốc lộ 40B là một trong những trục ngang có ý nghĩa chiến lược trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối trực tiếp khu vực Duyên hải miền trung với Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, qua đó liên thông với hành lang kinh tế đông-tây giữa Việt Nam-Lào-Campuchia.

Với lợi thế là tuyến ngắn nhất kết nối từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y về các cảng biển miền trung, Quốc lộ 40B có tiềm năng trở thành trục logistics quan trọng, góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa khu vực, đặc biệt là nông, lâm sản, dược liệu, vật liệu xây dựng và hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, khu vực dọc tuyến đang có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ về du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.

Nhiều đoạn tuyến Quốc lộ 40B mặt đường hẹp, bán kính cong nhỏ, thường xuyên xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tuy nhiên, hiện trạng tuyến Quốc lộ 40B chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều đoạn có quy mô kỹ thuật thấp, mặt đường hẹp, bán kính cong nhỏ, thường xuyên xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm hạn chế khả năng khai thác và chưa tương xứng với vai trò là trục kết nối liên vùng.

Trong đó, đáng lo ngại nhất, đoạn Km187+800-Km204+500 có vai trò kết nối quan trọng trong khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi, gắn với các tuyến trục dọc và khu vực cửa khẩu nhưng đoạn tuyến này còn tồn tại nhiều bất cập về điều kiện hình học, nền mặt đường và hệ thống công trình thoát nước, ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục, thông suốt và an toàn khai thác toàn tuyến.

Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi khảo sát hiện trạng đoạn Km187+800-Km204+500, Quốc lộ 40B. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Yêu cầu nâng cấp, cải tạo đoạn Km187+800-Km204+500 là hết sức cấp thiết, nhằm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến theo quy hoạch, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, phát huy vai trò hành lang kinh tế đông-tây, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics, du lịch và kinh tế cửa khẩu, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực hội nhập của khu vực”, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh và cho biết thêm, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 40B (đoạn Km187+800-Km204+500) được triển khai trên cơ sở phù hợp Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mang lại lợi ích rõ rệt về kinh tế-xã hội

Qua khảo sát, tính toán của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến Km187+800-Km204+500, Quốc lộ 40B có tổng chiều dài hơn 17km chạy qua địa bàn các xã: Đăk Tô và Kon Đào, với tổng mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng.

Dọc tuyến Quốc lộ 40B có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.(Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong đó, quy mô đầu tư đoạn Km187+800-Km203+429 (cầu Kon Cheo) là công trình giao thông cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/giờ, bề rộng mặt đường 6m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm.

Quy mô đoạn Km203+429 (cầu Kon Cheo)-Km204+500 là công trình giao thông trong đô thị, tốc độ thiết kế 60km/giờ, bề rộng mặt đường 18m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm.

Đối với phương án tuyến, cơ bản bám theo tuyến hiện hữu, trên nguyên tắc tận dụng tối đa nền đường và mặt đường cũ, điều chỉnh cục bộ một số vị trí có bán kính đường cong nhỏ, ngược chiều liên tục, dốc dọc, bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến Km187+800-Km204+500, Quốc lộ 40B mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế-xã hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến Km187+800-Km204+500, Quốc lộ 40B, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho rằng, dự án mang lại lợi ích rõ rệt về kinh tế-xã hội.

Cụ thể, về kinh tế, việc nâng cấp tuyến giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm thời gian vận chuyển, giảm chi phí nhiên liệu và chi phí logistics, tăng cường kết nối liên vùng giữa khu vực Duyên hải miền trung và Tây Nguyên, đặc biệt là kết nối từ các trung tâm kinh tế ven biển đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản, dược liệu, hàng xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Về xã hội, dự án góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng, tạo thêm việc làm và thu nhập, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và đồng bằng.

Về môi trường và phát triển bền vững, dự án góp phần giảm phát thải thông qua việc giảm thời gian lưu thông, đồng thời tăng cường khả năng thoát nước, hạn chế xói lở và thích ứng với điều kiện khí hậu khu vực.

Bên cạnh đó, dự án còn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng-an ninh, góp phần tăng cường khả năng cơ động, bảo đảm an ninh khu vực biên giới và hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng tại khu vực chiến lược.