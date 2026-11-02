Cấp thiết có phương án chống ngập cho đường ven biển Lạc Long Quân

Đường Lạc Long Quân qua phường Điện Bàn Đông thường xuyên bị ngập sau các đợt mưa lớn. Ảnh: LÂM VIÊN

Phản ánh với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Cường, tài xế xe du lịch cho biết: “Nhiều năm nay, tuyến đường Lạc Long Quân qua địa bàn phường Điện Bàn Đông thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Đoạn ngập kéo dài gần 1km khiến nhiều xe máy bị chết máy, ô tô di chuyển khó khăn”. Trong đợt mưa lớn đầu tháng 10/2026, tình trạng ngập sâu trên tuyến Lạc Long Quân tiếp tục tái diễn.

Ngoài ra, sau khi mưa dứt, một số điểm trên tuyến ĐT.607B lân cận (đoạn từ ngã ba Thống Nhất đến ngã tư Thương Tín) bị hư hỏng, mặt đường xuất hiện các ổ gà. Liên quan vấn đề này, ngày 27/10/2026, Sở Xây dựng thông tin: Mưa lớn kéo dài trong khi hệ thống thoát nước trên tuyến chưa được đầu tư đồng bộ; khu vực lân cận có nhiều dự án đang triển khai với lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông thường xuyên. Điều này khiến mặt đường phát sinh nhiều ổ gà và hư hỏng cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau đợt mưa lớn, trong các ngày 15/10 đến 17/10/2026, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng phối hợp đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng, thường xuyên tổ chức vá ổ gà, khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Về nguyên nhân chủ yếu gây ngập, theo Sở Xây dựng, hệ thống thoát nước tuyến Lạc Long Quân (ĐT.603B) đã được đầu tư từ rất lâu, đến nay đã trên 20 năm. Qua thời gian khai thác, hệ thống này đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều cống ngang đường bị vùi lấp, thượng lưu hạ lưu và các vị trí xả của cống đã bị chặn lại, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát tại khu vực, nhất là khi trời mưa.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam trước đây đã triển khai đầu tư hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn I, II). Đối với giải pháp lâu dài, Dự án hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường ĐT.603B (Lạc Long Quân) từ thị xã Điện Bàn đến Hội An đã được HĐND tỉnh Quảng Nam trước đây quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 9/12/2022, nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống thoát nước và hạ tầng giao thông trên tuyến. Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, UBND thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đề xuất triển khai dự án.

Giải pháp trước mắt theo Sở Xây dựng là rà soát, tập trung khơi thông cửa thu, cống ngang, mương dọc; kiểm tra, xử lý các vị trí cống bị vùi lấp, hư hỏng và các điểm nghẽn tại hạ lưu để tăng khả năng tiêu thoát nước. Đồng thời, dự phòng phương án ứng phó, bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm ngập; xem xét bố trí máy bơm di động tại những vị trí ngập sâu, tiêu thoát chậm khi cần thiết, kết hợp cảnh báo và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Hiện tại, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị thi công triển khai đào, lắp đặt cống tạm để thoát nước các vị trí ngập úng trên tuyến, theo kế hoạch hoàn thành trước 30/10/2026. Về lâu dài, đơn vị hoàn thiện phương án triển khai dự án hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường ĐT.603B theo chỉ đạo của UBND thành phố, hướng đến đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, cống dọc, cống ngang và hạ lưu thoát nước. Đây là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, từng bước khắc phục ngập úng trên tuyến.