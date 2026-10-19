Cấp thiết cải tạo, sửa chữa tỉnh lộ 316G qua thôn Đào Thôn

Cán bộ xã Đào Xá phối hợp với Chi bộ thôn Đào Thôn kiểm tra việc thi công rãnh thoát nước trên tuyến tỉnh lộ 316G.

Đường xuống cấp, đời sống người dân bị ảnh hưởng

Trung tuần tháng 10, khi những trận mưa lớn tạm ngớt, người dân sống dọc tỉnh lộ 316G, đoạn qua thôn Đào Thôn, xã Đào Xá lại phải đối mặt với tình trạng bụi bặm. Mặt đường lồi lõm, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Các hộ kinh doanh ven đường phải che chắn hàng hóa để hạn chế bụi, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán và sinh hoạt hằng ngày.

Tỉnh lộ 316G là tuyến giao thông quan trọng, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày.

Bà Hà Thị Ngọc, người dân sống tại khu vực này cho biết: “Mỗi khi trời mưa, nhiều hố sâu trên mặt đường bị nước che khuất, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là học sinh. Người dân phải đặt các vật dụng để cảnh báo nhưng vẫn có phương tiện va quệt khi đi qua”

Khảo sát thực tế cho thấy, đoạn tỉnh lộ 316G từ Km8+850 đến Km9+250 có vai trò kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguyên nhân một phần do hệ thống mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư đồng bộ, kiên cố. Khi mưa lớn, nước từ khu vực đồi cao đổ xuống, trong khi nước thải sinh hoạt không có lối thoát, gây ứ đọng, thấm vào nền đường, ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường. Cùng với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng, tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng.

Công trường thi công nâng cấp tuyến đường.

Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tuyến đường xuống cấp còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, vệ sinh môi trường và sinh hoạt của các hộ dân ven đường. Người dân thôn Đào Thôn mong muốn các cấp, ngành sớm triển khai đồng bộ các giải pháp sửa chữa, hoàn thiện hệ thống thoát nước và thảm lại mặt đường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống.

Khẩn trương triển khai giải pháp sửa chữa

Tỉnh lộ 316G kết nối Quốc lộ 32, tỉnh lộ 316 với các tuyến tỉnh lộ 317G, 316B và khu vực trung tâm xã Đào Xá. Do lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tình trạng xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn gây trở ngại cho vận chuyển, giao thương hàng hóa.

Mặt đường tỉnh lộ 316G xuống cấp nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, UBND xã Đào Xá đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát hiện trạng, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét đầu tư sửa chữa. Địa phương đồng thời phối hợp khắc phục những vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đến nay, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản cho phép UBND xã Đào Xá triển khai đầu tư sửa chữa tuyến đường với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Sở Xây dựng cũng đã thống nhất về quy mô, thiết kế dự án cải tạo, sửa chữa đoạn từ Km8+850 đến Km9+250. Trước mắt, địa phương phối hợp với Sở Xây dựng khắc phục tạm thời các ổ gà, ổ voi và triển khai thi công hệ thống rãnh thoát nước.

Các hộ kinh doanh dọc tuyến tỉnh lộ 316G, đoạn qua thôn Đào Thôn chịu ảnh hưởng bởi tình trạng bụi bặm do đường xuống cấp.

Ông Dương Mạnh Khương - Bí thư Chi bộ thôn Đào Thôn cho biết: "Người dân và chính quyền thôn đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng xuống cấp của tuyến đường tại các cuộc họp. Các đơn vị đang triển khai biện pháp khắc phục trước mắt; về lâu dài, người dân mong muốn tuyến đường được đầu tư nâng cấp đồng bộ, xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương.

Việc cải tạo, sửa chữa tỉnh lộ 316G đoạn qua thôn Đào Thôn là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, cải thiện khả năng thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, sửa chữa mặt đường, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.