Video: Cận cảnh cầu trăm tỷ bắc qua sông Mã ở miền núi phía Tây Thanh Hóa sắp hoàn thành.

Những ngày này, hàng chục công nhân đang cấp tập hoàn thiện các hạng mục còn lại tại dự án cầu trung tâm đô thị Cành Nàng cùng tuyến đường nối đường tránh Cành Nàng với tỉnh lộ 523D bắc qua sông Mã (xã Bá Thước, Thanh Hóa﻿).

Theo thiết kế, cầu gồm 8 trụ và 9 nhịp dầm chữ “I” bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài toàn tuyến hơn 2,8km. Trong đó, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố là 307m, chiều rộng 10m.

Công trình gồm cầu vượt sông Mã và tuyến đường kết nối dài gần 2,84 km, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối giao thông khu vực miền núi phía Tây tỉnh.

Trong hình, công nhân đang hoàn thiện hạng mục lan can và mặt cầu cùng với lao các dầm còn lại của nhịp cầu số 9 vượt sông.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Điều hành dự án Bá Thước, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết dự án cầu trung tâm đô thị Cành Nàng và tuyến đường nối đường tránh Cành Nàng với tỉnh lộ 523D (xã Bá Thước) hiện đã hoàn thành hơn 86% khối lượng thi công.

“Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Để bảo đảm tiến độ, Ban thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, đồng thời bố trí cán bộ giám sát công trường 24/24h”, ông Tuấn Anh cho hay.

Tuyến đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D có chiều dài 2,5km. Mặt đường thiết kế với kết cấu mặt đường cấp cao loại A1.

Phía đối diện, nền đường dẫn lên cầu đang cấp tập﻿ thi công, đắp nền, làm cống.

"Sau nhiều năm xây dựng, xã luôn kỳ vọng dự án này sớm hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, giao thương và phát triển kinh tế địa phương", lãnh đạo UBND xã Bá Thước chia sẻ với Tiền Phong.