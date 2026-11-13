Cấp tập khơi thông các tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở

Lãnh đạo xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục sạt lở trên tuyến ĐH1.NTM. (Ảnh: CỪ GIANG)

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại các địa phương ở miền trung như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay khi xảy ra sự cố, các địa phương và đơn vị chức năng đã huy động phương tiện, tập trung nhân lực để khẩn trương khắc phục, khơi thông vừa bảo đảm giao thông thông suốt, vừa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sạt lở diễn ra ở nhiều nơi

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Trà Leng, hiện trên địa bàn xã có bảy tuyến giao thông bị sạt lở, trong đó, trên tuyến giao thông ĐH2. NTM có ba vị trí sạt lở ta-luy dương với tổng chiều dài 35m, ước khối lượng gần 400m³. Đất đá cũng bồi lấp hệ thống mương thoát nước dọc tuyến. Nước chảy xiết làm hư hỏng tường cánh và ta-luy gia cố cống tròn trên tuyến.

Đặc biệt, trên tuyến ĐH1.NTM vào trung tâm xã Trà Leng (cũ) có sáu vị trí sạt lở với chiều dài sạt lở ta-luy dương hơn 65m. Tại Km 4+620, đất đá cùng cây cối bị sạt xuống với khối lượng rất lớn gây ách tắc hoàn toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh trong những ngày qua đã gây sạt lở, hư hỏng, ngập lụt ở các tuyến Quốc lộ 40B, 24C, 14H… cùng nhiều tuyến đường tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các tuyến ĐH ở các xã khu vực miền núi, với hàng trăm điểm sạt lở ta-luy âm, ta-luy dương, xói lở, nứt vỡ cầu cống… Trên tuyến Quốc lộ 24C từ Km 80+380 đến Km89+450 có 12 điểm sạt lở tại các xã Trà My, Trà Liên, Trà Tân.

Ngoài ra, tại tuyến Quốc lộ 40B qua địa phận các xã Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Trà My, Trà Tân, Nam Trà My và Trà Linh đã xảy ra sạt lở ta-luy dương tại 40 vị trí từ Km68+400 đến Km140+930.

Mưa lũ trong những ngày qua cũng đã làm các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn 90 điểm sạt lở ta-luy dương, taluy âm, với hơn 14.000m³ đất, đá tràn ra mặt đường, trong đó, có 11 điểm gây tắc đường, thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Tại Km74+600 Quốc lộ 24C tường chắn ta-luy dương bị nứt, có nguy cơ đổ ngã, mất an toàn giao thông cao…

Còn tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ làm ngập lụt và sạt lở một số tuyến đường gây chia cắt giao thông. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại Km89+600 đến Km89+680 đoạn qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở mái ta-luy dương nghiêm trọng, gây tắc đường. Đáng chú ý, Quốc lộ 9C tại Km30+900, đoạn qua xã Kim Ngân bị sạt lở với khối lượng hơn 10.000m³, đất đá vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường với chiều dài khoảng 100m gây ách tắc giao thông toàn bộ.

Khẩn trương khắc phục

Ngay sau khi sự cố sạt lở xảy ra, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai phương án khắc phục, khẩn trương giải phóng đất đá nhằm sớm thông tuyến.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Hoàng Đăng Cương, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thành hai mũi thi công theo hai hướng (mũi hướng từ đường Hồ Chí Minh nhánh đông vào, mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây ra) và làm việc ba ca để khắc phục sự cố. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Xây dựng cùng nỗ lực của các đơn vị thi công, sự cố đã được khắc phục kịp thời. Đến 20 giờ ngày 11/11, tuyến Quốc lộ 9C tại Km30+900 được thông xe một làn, khôi phục hoạt động giao thông, bảo đảm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân trên tuyến.

Lực lượng chức năng tập trung phương tiện xử lý khắc phục vị trí sạt lở để thông tuyến Quốc lộ 9C. (Ảnh: CỪ GIANG)

Tại tỉnh Quảng Ngãi, để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe một vệt tại các vị trí tắc đường. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông và các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, hiện những tuyến giao thông do sở quản lý, ngoài các điểm bị ách tắc do nước lũ, những vị trí bị sạt lở ta-luy dương đều được tổ chức hốt dọn, thông xe bước một đồng thời tổ chức theo dõi phòng trường hợp tiếp tục sạt trượt nhằm có phương án xử lý kịp thời. Sở yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến tiếp tục rà soát những vị trí có nguy cơ sạt, trượt để cắm biển cảnh báo, giăng dây và có biện pháp xử lý ngay khi mưa tạnh.

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