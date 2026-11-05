Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà tròn 6 tuổi, ngày càng đáng yêu

Lisa - Leon, hai nhóc tỳ nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đã tròn 6 tuổi. Ngay từ khi chào đời, cặp song sinh trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài dễ thương cùng những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Ở tuổi lên 6, Lisa và Leon vẫn là những gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu mến. Trang Instagram riêng do Hồ Ngọc Hà lập từ khi hai con mới chào đời hiện thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Trong đó, Lisa được nhiều người nhận xét là bản sao của mẹ Hồ Ngọc Hà. Cô bé sở hữu nhiều đường nét thanh tú, vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin. Không chỉ giống mẹ về ngoại hình, Lisa còn được nhận xét thừa hưởng nét điệu đà, lém lỉnh và niềm yêu thích nghệ thuật từ nữ ca sĩ. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Trái ngược với vẻ nữ tính của chị gái, Leon lại mang nhiều nét giống bố Kim Lý. Cậu nhóc gây thiện cảm với gương mặt điển trai, vẻ ngoài tinh nghịch và phong cách có phần mạnh mẽ. Những biểu cảm hài hước, tự nhiên của Leon thường xuyên khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Cặp song sinh cũng được khen ngợi bởi vóc dáng nổi bật so với lứa tuổi. Gần một năm trở lại đây, Lisa và Leon có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình, đặc biệt là chiều cao. Hai bé ngày càng lớn phổng phao, sở hữu đôi chân dài và phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Lisa và Leon chào đời vào tháng 11/2020, là hai trong số những nhóc tỳ nổi bật của showbiz Việt. Từ những ngày đầu được mẹ chia sẻ hình ảnh, cả hai đã nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ vẻ ngoài đáng yêu và những khoảnh khắc tương tác tự nhiên bên gia đình. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Hiện tại, hai bé đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Bên cạnh việc học tập, Lisa và Leon còn được bố mẹ tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá những môi trường mới để phát triển kỹ năng và sự tự tin. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng thường xuyên đưa các con đi du lịch, tham gia những chuyến công tác hay hoạt động thiện nguyện cùng mẹ. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Tròn 6 tuổi, Lisa và Leon ngày càng trưởng thành, sở hữu những nét tính cách riêng biệt nhưng đều đáng yêu và lanh lợi. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha

Hậu trường chụp ảnh đáng yêu của Hồ Ngọc Hà cùng 2 con Lisa và Leon. Clip: FB Ho Ngoc Ha