Trên trang cá nhân, Phương Oanh vui vẻ chia sẻ rằng bản thân khá may mắn vì luôn có hai "bạn diễn nhí" đặc biệt là Jimmy và Jenny đồng hành trong mỗi lần làm việc. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cả hai bé đều phối hợp rất hào hứng, mang lại cho mẹ nhiều giây phút thư giãn giữa lúc bận rộn. Đối với cô, việc được mang theo các con để vừa giải quyết công việc vừa tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh hai bé thực sự là một trải nghiệm đầy thú vị. Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút lượng lớn sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với loạt phim như "Quỳnh búp bê", "Cô gái nhà người ta", "Hương vị tình thân". Sau khi kết hôn và sinh đôi vào tháng 5/2024, nữ diễn viên tạm gác lại công việc diễn xuất để tập trung chăm sóc gia đình. Khoảng thời gian này, trang cá nhân của cô cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường bên hai con thay vì các hoạt động nghệ thuật như trước.

Hiện tại, Jimmy và Jenny đã cứng cáp hơn và dần bộc lộ cá tính riêng biệt. Thông qua các đoạn clip do mẹ đăng tải, cặp song sinh tỏ ra rất nghịch ngợm, tò mò khám phá thế giới xung quanh và khiến Phương Oanh bận rộn. Có những khoảnh khắc nữ diễn viên phải để mắt trông chừng các con không rời, nhưng cũng có lúc cô phải phì cười bởi sự lém lỉnh, đáng yêu của hai bé.

Phương Oanh trong trang phục truyền thống Hàn Quốc cùng cặp song sinh.

Jimmy và Jenny gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh. Ảnh chụp màn hình

Phương Oanh từng kể về những tình huống dở khóc dở cười khi đưa hai con đi cùng trong các chuyến công tác. Trong chuyến đi Hàn Quốc hồi tháng 10/2026, cô hài hước gọi Jimmy và Jenny là hai "đồng nghiệp nhí bất ổn". Một bé rất khó ngồi yên quá 15 phút, trong khi bé còn lại chỉ cần không vừa ý là dễ dỗi. Những câu chuyện nhỏ như vậy cho thấy cuộc sống của nữ diễn viên hiện tại không thiếu những tình huống bận rộn nhưng cũng đầy tiếng cười.

Không chỉ đưa con đi chơi, Phương Oanh còn chủ động để hai bé đồng hành trong một số hoạt động công việc. Với cô, việc có thêm hai người bạn nhỏ bên cạnh đôi khi khiến lịch trình trở nên khó kiểm soát hơn, nhưng cũng giúp những chuyến đi có thêm nhiều kỷ niệm.

Sau khoảng thời gian tạm nghỉ, Phương Oanh tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh" với nhân vật Mỹ Anh. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên hậu sinh nở. Việc quay lại với nhịp độ làm việc tại phim trường cũng đòi hỏi cô phải khéo léo sắp xếp để hài hòa giữa lịch trình cá nhân và việc chăm sóc Jimmy, Jenny.

Phương Oanh bình yên bên 2 con ở tuổi 37. Ảnh: FBNV↵