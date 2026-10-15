Cấp 'sổ đỏ' cho các hộ di dân ở Suối Hai: Không thể kéo dài sự chờ đợi

Người dân mong sự vào cuộc của chính quyền xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sớm mang lại kết quả để yên tâm an cư, sản xuất.

Gần ba thập niên mong mỏi

29 hộ dân đã sinh sống ổn định tại thôn Long Thành (xã Suối Hai) suốt 28 năm qua, nhưng chưa được cấp "sổ đỏ". Ảnh: MT

Đến tổ dân cư số 6, thôn Yên Thành (nay là thôn Long Thành), xã Suối Hai, những ngôi nhà san sát, đường làng có hoa, cây xanh tươi tốt cho thấy diện mạo một khu dân cư đã ổn định. Song, dưới những mái nhà ấy, nhiều gia đình vẫn trăn trở về giấy tờ của mảnh đất mình sinh sống từ năm 1998.

Ông Tạ Văn Quang, người dân thôn Long Thành nhớ lại, khi các hộ từ xã Tân Đức (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) chuyển đến, khu vực này chủ yếu là ruộng, địa hình thấp, đường sá đi lại khó khăn. Đơn vị quản lý đưa người dân đến, chỉ vị trí từng ô đất để các gia đình nhận đất. Việc bố trí được thực hiện ngoài thực địa, các hộ không được giao giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Từ những ô đất ban đầu, bà con tự bỏ công sức tôn tạo, xây dựng nhà cửa. Ngoài đất ở, các gia đình còn được bố trí đất nông nghiệp để canh tác, từng bước ổn định cuộc sống. Qua năm tháng, con cháu trưởng thành, lập gia đình, tách hộ, nhu cầu về chỗ ở và sản xuất tăng lên, trong khi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vẫn chưa được giải quyết.

“Chúng tôi ở đây đã gần 30 năm, hằng năm vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với đất ở nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận”, ông Tạ Văn Quang phản ánh.

Những ngôi nhà khang trang đã mọc lên, nhưng "sổ đỏ" cho mảnh đất vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Ảnh: MT

Theo ông Quang, người dân nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri. Bà con mong diện tích đất đang sinh sống được bàn giao về địa phương quản lý để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp "sổ đỏ". Có giấy tờ đất đai, các gia đình sẽ thuận lợi hơn khi vay vốn, đầu tư sản xuất và giải quyết những công việc liên quan đến quyền sử dụng đất.

Nỗi trăn trở ấy còn gắn với những thiếu thốn trong sinh hoạt cộng đồng. Ông Quang cho biết, khu dân cư nhiều năm chưa có nhà văn hóa, thiếu công trình phục vụ đời sống; một số tuyến đường mới chỉ là đường đi tạm. Bà con đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ cải thiện hạ tầng để sinh hoạt, đi lại thuận tiện hơn.

Cùng đợt di dân năm 1998, bà Trương Thị Kim Thịnh, ở thôn Long Thành, cũng chung cảnh chờ đợi. Gia đình bà đến nơi ở mới nhưng không được giao giấy tờ về đất đai. Bao năm trăn trở, ngược xuôi, đến nay vướng mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để được cấp sổ đỏ. Chỉ mong hành trình này không dài thêm, người dân cũng mệt mỏi rồi”, bà Thịnh bày tỏ.

Trên địa bàn xã Suối Hai, ngoài các hộ di dân, còn nhiều trường hợp là công nhân đang sinh sống trên đất do nông, lâm trường quản lý gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Cần sự phối hợp để tháo gỡ tồn tại kéo dài

Thông tin về nguồn gốc vướng mắc, đại diện UBND xã Suối Hai cho biết, năm 1998, thực hiện chủ trương di dân vùng sạt lở ven sông Đà, sông Hồng, 29 hộ dân xã Tân Đức được bố trí đến sinh sống tại khu vực xã Suối Hai. Trong đó, 14 hộ đến khu vực Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada; 15 hộ đến khu vực Nông lâm nghiệp Sông Đà, nay là Xí nghiệp Dứa Suối Hai.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Hai chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao đất về địa phương quản lý, làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 29 hộ di dân (tổ chức tháng 4-2026). Ảnh: Xã Suối Hai

Tuy nhiên, việc giao đất khi đó mới thực hiện trên thực tế, chưa hoàn thiện đầy đủ trình tự thu hồi, giao đất theo quy định. Các hộ đã sinh sống ổn định, xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ, tổ chức sản xuất, hình thành khu dân cư, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh nhìn nhận, đây là tồn tại kéo dài, liên quan nhiều cấp, ngành và vượt thẩm quyền cấp xã. Việc bố trí đất trước đây chưa có quyết định thu hồi theo trình tự, thủ tục nên về pháp lý, diện tích này vẫn thuộc đất của các nông, lâm trường. Muốn tháo gỡ cần sự phối hợp của các đơn vị và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước kiến nghị của người dân, UBND xã Suối Hai đã nhiều lần mời đại diện các nông, lâm trường đang quản lý đất có các hộ gia đình sinh sống cùng bàn việc bàn giao diện tích này về địa phương. Đây là bước để địa phương thực hiện các thủ tục, xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ theo quy định.

Qua làm việc, Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada đã đồng thuận bàn giao. Xí nghiệp Dứa Suối Hai đã xin ý kiến cơ quan chủ quản; dự kiến trong tháng 10-2026, đơn vị sẽ có phương án chi tiết.

Cùng với làm việc với các đơn vị quản lý đất, xã đã tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan đến 29 hộ di dân xã Tân Đức, báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan, xin ý kiến chỉ đạo. Địa phương cũng tiếp tục rà soát toàn bộ hộ dân sinh sống trên đất nông, lâm trường, thống nhất phương án bàn giao về xã để thực hiện các thủ tục quản lý đất đúng quy định.

Khu dân cư đã hình thành, nhưng người dân vẫn trăn trở về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: MT

“Xã sẽ tiếp tục đôn đốc, đề nghị các đơn vị phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc. Địa phương tiếp tục chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ” - Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh khẳng định.

Sau gần 3 thập niên, người dân vẫn phải kiến nghị để được giải quyết giấy tờ về đất đai. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm tập trung tháo gỡ những vướng mắc từ việc chưa hoàn thiện thủ tục thu hồi, giao đất trước đây, không thể để quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tiếp tục bị “treo” trong sự chờ đợi.