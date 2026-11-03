Cặp sao đình đám suy sụp, bán tháo nhà cửa sau cái chết đột ngột của con gái 13 tuổi

Vào cuối tháng 9, làng giải trí Hollywood bàng hoàng trước tin Fiona, con gái 13 tuổi của nam diễn viên Chad Lowe và vợ là Kim Painter, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim, đột ngột qua đời. Thời điểm đó, gia đình chưa muốn công khai nguyên nhân khiến cô bé ra đi.

Tuy nhiên, đến ngày 2/10, cảnh sát đã chính thức thông báo kết quả điều tra. Theo thông tin được công bố, Fiona qua đời do hành vi cực đoan. Biến cố đau lòng này khiến vợ chồng Chad Lowe và Kim Painter cùng những người thân rơi vào nỗi đau lớn, chưa thể nguôi ngoai trước sự mất mát quá đột ngột.

Cặp đôi diễn viên – đạo diễn vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau sau khi mất đi cô con gái yêu quý. Ảnh: Page Six.

Hơn 1 tháng sau cái chết bi thảm của con gái, vợ chồng Chad Lowe - Kim Painter gây xôn xao khi quyết định bán tháo căn nhà rộng 301 m2, có 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm tại khu Mar Vista, Los Angeles (Mỹ).

Vợ chồng Chad Lowe mua bất động sản này vào tháng 3/2025 với giá 3,15 triệu USD (khoảng 82,5 tỷ đồng) với mục đích xây dựng lại cuộc sống sau khi mất đi căn nhà tại khu Pacific Palisades trong vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi Fiona ra đi, họ không còn muốn giữ lại ngôi nhà này.

Con gái thứ 2 của nam diễn viên Chad Lowe qua đời ở 13. Ảnh: Getty Images.

Chad Lowe được biết đến nhiều nhất với vai diễn chàng trai trẻ sống chung với HIV trong Life Goes On. Tác phẩm này giúp anh giành được tượng vàng danh giá tại lễ trao giải Emmy.

Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác như 9-1-1: Lone Star, Supergirl, Pretty Little Liars hay ER. Năm 2010, Chad Lowe kết hôn với Kim Painter. Hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng một gia đình xoay quanh ba cô con gái.

Fiona là người con thứ hai trong gia đình có ba chị em gái. Chị cả của cô bé là Mabel Painter Lowe, hiện 17 tuổi, trong khi em út Nixie Barbara Lowe vừa tròn 10 tuổi. Lần gần nhất Chad Lowe nhắc đến con gái Fiona trên mạng xã hội là vào tháng 11/2025.

Khi ấy, nam diễn viên đăng tải lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của con gái, kèm bức ảnh cô bé nở nụ cười rạng rỡ, diện đôi bốt cao bồi đáng yêu. Bài đăng từng ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, bình dị ấy giờ đây càng khiến nhiều người xót xa.

Sự ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ của Fiona để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, bạn bè và công chúng.