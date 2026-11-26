Ngày 26/11, tin từ Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 6 cán bộ nguyên là lãnh đạo, cán bộ địa chính UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ (nay là xã Vân Hồ); Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Vân Hồ cũ, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 - Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến cấp sai 7 sổ đỏ ở địa bàn huyện Vân Hồ cũ (Ảnh Công an Sơn La).

Các bị can bị khởi tố gồm: Tếnh A Chìa, nguyên Chủ tịch UBND xã Lóng Luông; Sồng A Ria, nguyên công chức địa chính xã Lóng Luông; Lý Bá Nam, nguyên Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ cũ; Ngô Văn Tho, viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ; Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, trong giai đoạn 2021 - 2023, các bị can đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình giải quyết quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ.

Bị can Lý Bá Nam, nguyên Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ cũ (Ảnh Công an Sơn La).

Những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân liên quan dẫn đến việc cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bảo đảm quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.