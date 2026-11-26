Theo đó, Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai huyện Vân Hồ cũ để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Sơn La xác định, giai đoạn từ năm 2021 - 2023 các đối tượng này đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử sụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ) dẫn đến việc cấp 7 Giấy Chứng nhận quyền sử sụng đất không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước là số tiền 2.520.205.882 đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.